Déconfinement : l'Île-de-France passera-t-elle en vert en juin ?

Édouard Philippe dévoile la nouvelle carte de France du déconfinement, ce jeudi 28 mai. Si les indicateurs sont au vert en Île-de-France, quelques doutes subsistent notamment à Paris et dans le Val d'Oise.

Ministère des solidarités et de la santé

La carte du déconfinement publiée le 7 mai 2020 place l'Île-de-France, les Hauts-de-France, le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté en rouge

La deuxième phase du déconfinement sera annoncée ce jeudi 28 mai par Édouard Philippe. Le possible retour des lycéens en cours, la réouverture des bars, cafés et restaurants ou la révision des 100 kilomètres. Des annonces très attendues mais cela dépendra de la nouvelle carte de France présentée par le premier ministre.

Les Franciliens sortiront-ils de la zone rouge ?

Début mai, l'Île-de-France ainsi que les Hauts-de-France, le Grand Est et la Bourgogne-France-Comté étaient en zone rouge. Ce jeudi, les indicateurs sont au vert dans notre région, mais avec encore quelques inquiétudes. Est-ce que les Franciliens vont retrouver une vie normale la semaine prochaine ?

Paris et le Val d'Oise inquiètent encore

Le nombre de lits de réanimation en dessous de la barre des 60%, un faible tôt de passage aux urgences pour cas de Covid-19, et les tests qui se déploient, avec peu de nouveaux cas positifs selon l'Agence régionale de santé (ARS).

Le bilan de l'épidémie de coronavirus en Île-de-France au mercredi 27 mai 2020 - Santé Publique France

Si l'on prend l'image globale, l'Île-de-France peut repasser dans le vert ce jeudi après-midi. Mais si l'on passe nos départements à la loupe, des points noirs subsistent. Les soignants ne voient pas de deuxième vague déferler, mais la tension est encore vive dans les hôpitaux du Val d'Oise et à Paris. Dans ces deux départements, les urgences enregistrent encore trop de passage pour des cas de coronavirus.

On ne sait pas si d'autres critères seront pris en compte comme l'apparition de nouveaux foyers épidémiques depuis la fin du confinement. Le risque de propagation que représente un déconfinement assoupli de la région parisienne pourrait peser aussi.

Des départements franciliens en vert et d'autres en rouge ?

Le premier ministre pourrait donc dévoiler une carte avec des départements d'Île-de-France en vert et d'autres en rouge. Dans ceux-là, les cafés et restaurants ne rouvriraient pas avant juillet. Le bol d'air serait la réouverture des parcs et jardins parisiens envisagée par le gouvernement, avec port du masque obligatoire. Au moins une partie des Franciliens risque donc d'attendre avant de retrouver une vie à peu près normale.

La conférence de presse d’Edouard Philippe est à suivre en direct vidéo sur francebleu.fr à partir de 16h.