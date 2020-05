Déconfinement : la Belgique commence une semaine avant la France

Avec une semaine d'avance sur la France, la Belgique entame ce lundi 4 mai la première phase de son déconfinement. Il ne prévoit pour le moment que la réouverture des entreprises, des magasins de tissus pour fabriquer des masques, et l'autorisation d'activités en plein air.

La Belgique entame ce lundi 4 mai un déconfinement très progressif, une semaine avant la France. Chez nos voisins, la pandémie de coronavirus a touché près de 50 000 personnes, et fait plus de 7700 morts. Le gouvernement de Sophie Wilmès a mis sur pied un plan de déconfinement en quatre phases.

C’est la phase 1A qui commence ce lundi :

La plupart des entreprises peuvent reprendre leur activité, même si le télétravail reste recommandé quand c’est possible

Les boutiques de tissu et les merceries rouvrent, pour permettre aux Belges de fabriquer des masques

Les masques sont recommandés dans l’espace public, obligatoires dans les transports en commun

Les promenades et les activités sportives en plein air sont de nouveau autorisées, avec deux autres personnes maximum et en respectant une distance de 1m50 entre chaque participant

Prochaines étapes

Le 11 mai, une nouvelle phase devrait s'ouvrir, avec la réouverture de la majorité des commerces. Les écoles ne commenceront pas à rouvrir avant le 18 mai, et pour ce qui est des restaurants et des cafés, la date du 8 juin est annoncée, mais elle pourra être retardée en fonction de l’évolution de l’épidémie.

On fait passer le business avant les personnes - Philippe Lamberts

Invité de France Bleu, l'eurodéputé vert belge Philippe Lamberts estime que ce plan "a une certaine logique. Néanmoins, on aurait pu s'attendre à ce que le gouvernement libère la possibilité des rencontres familiales. Dans le débat public, ça donne l'impression qu'on fait passer le business avant les personnes".

Absence de coordination au niveau européen

Le député européen regrette une absence de décisions coordonnées au niveau de l'Europe : "même si la compétence soins de santé est une compétence nationale, la logique voudrait que les Etats membres réagissent de manière concertée. Or, tous les Etats préparent leurs stratégies de déconfinement de manière totalement individualisée. Dans les régions frontalières, c'est un non-sens. Pour les Hauts-de-France, il est plus important de savoir ce qui se passe en Belgique qu'en Auvergne-Rhône-Alpes !".

Il ne faut pas se jeter tête baissée dans le traçage

Dans le cadre du déconfinement en Belgique, des tests de traçage de personnes en contact avec des malades vont être effectués, mais Philippe Lamberts met en garde : "lorsque vous faites un pas en direction d'une société de surveillance généralisée, il est très difficile, voire impossible de faire marche-arrière. Il ne faut pas se jeter tête baissée dans le traçage, d'autant plus qu'à ce stade, on n'a aucune certitude que ces applications apportent un plus en terme de santé publique".

ECOUTEZ : Philippe Lamberts, eurodéputé belge, invité de France Bleu Copier

Et comme, en toutes circonstances, l'humour belge reste une valeur sûre, voici une petite vidéo très "second degré" qui explique le déconfinement chez nos voisins.