Déconfinement : la brocante du samedi fait son retour à Orléans

C'est un lieu bien connu des Orléanais qui rouvre ce samedi 16 mai, après 8 semaines d'interruption : la brocante hebdomadaire qui s'installe chaque samedi sur le boulevard Alexandre Martin, et ce depuis 1977 (même si ses origines sont bien plus lointaines, des puces orléanaises existaient déjà au XIXe siècle quai Cypierre).

L'impatience des brocanteurs

Généralement, 70 brocanteurs y participent, ils seront peut-être un peu moins nombreux pour la reprise : ceux qui font de nombreux kilomètres pour venir attendent sans doute de voir si la clientèle sera au rendez-vous.

Stéphane Pelletier, lui, ne cache pas son impatience. Installé à Fay-aux-Loges, ce brocanteur vient chaque samedi depuis plus de 10 ans boulevard Alexandre Martin. "Le confinement a été très dur pour nous, confie-t-il. J'ai pu continuer de faire un peu du débarras, le plus souvent pour des maisons inoccupées depuis longtemps, mais j'ai dû stocker tout ce que j'ai pu vider puisque tous les points de vente étaient fermés. Donc là, on est content que ça reprenne !" Stéphane Pelletier a d'ailleurs envoyé des SMS à ses clients habitués pour les prévenir du redémarrage.

Chacun devra respecter les gestes barrière

Pour ce retour, la ville d'Orléans n'a pas souhaité imposer un protocole sanitaire trop strict qu'il aurait, de toute façon, été très compliqué d'appliquer. François Foussier, l'adjoint au commerce, mise d'abord sur la configuration du lieu. "Ce marché est tout en longueur, et on a de l'espace, souligne-t-il. Le placier a pour mission d'espacer le plus possible les stands, de façon à ce que ce soit aéré et que les gens ne soient pas à touche-touche."

Mais l'élu en appelle surtout à la responsabilité de chacun pour observer les gestes-barrière : distanciation physique, utilisation du gel hydro-alcoolique. "On ne va pas enfermer le site de la brocante, on va le laisser libre d'accès, aussi pour éviter des files d'attente qui poseraient d'autres problèmes sur un tel boulevard. Mais je pense que chacun fera ce qu'il faut, notamment au moment de manipuler les objets. On va regarder comment ça se passe ; s'il y a des difficultés, on prendra des mesures plus strictes, mais moi, je fais une grande confiance aux professionnels comme aux consommateurs", martèle François Foussier. La brocante a lieu chaque samedi de 7h à 14h.