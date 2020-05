Déconfinement : la CAF du Gard se prépare à une réouverture progressive

L'accueil des allocataires de la CAF du Gard va reprendre à partir du 2 juin au siège de Nîmes et dans les antennes de Bagnols, Beaucaire et Alès. L'accueil se fera uniquement sur rendez-vous et en cas d'urgence les lundis, mardis et jeudis. Les mercredis et vendredis seront consacrés aux rendez-vous téléphoniques.

Des rendez-vous à distance par visio seront également proposés le mardi en partenariat avec le PIMMS (Point d'Information Médiation Multiservices). La CAF maintient par ailleurs son offre de rendez-vous à destination des personnes malentendantes le jeudi au siège à Nîmes. Les espaces numériques en libre-service de la CAF et les permanences resteront fermés.

Port du masque obligatoire

En application des mesures sanitaires, le port du masque sera obligatoire. Il est également demandé aux allocataires de venir avec leur propre stylo. Jusqu’à cette date et comme pendant la période de confinement, les services téléphoniques et numériques de la Caf restent accessibles.