Déconfinement : la crise sanitaire fait apparaître de longues files d'attente devant les bureaux de poste

Vous l'avez sans doute remarqué depuis le 11 mai dernier. Les trottoirs devant les bureaux de poste sont souvent saturés de monde. De longues files d'attente dues à la distanciation imposée à l'intérieur des agences de La Poste depuis la levée du confinement. Des règles en vigueur "jusqu'à nouvel ordre", selon la direction.

Les clients sereins

À l'entrée de ce bureau de poste du 20e arrondissement, une dizaine de personnes font la queue, chacune dans une case délimitée au sol par de la peinture blanche. Comme un souvenir de marelle sur le trottoir qui fait sourire Amir, "C'est un peu long mais il faut ce qu'il faut. C'est bien de prendre des mesures même si certains pensent que c'est exagéré. Moi je trouve que c'est pas méchant... tant qu'il pleut pas !"

Jacques passe régulièrement dans ce bureau de poste du 20e arrondissement de Paris, il a déjà dû attendre une demi-heure avant d'entrer, distanciation oblige © Radio France - Winny Claret

Derrière lui, Jacques est un peu moins enthousiaste. Ce jeudi 18 juin, il n'y a pas trop de monde, mais cela peut-être bien pire, selon lui. Comme cette longue attente il y a quelques semaines, "Interminable ! C'était jusqu'au bout de la rue, j'ai attendu au moins une demi-heure. À l'intérieur aussi il y a des mesures, ils utilisent des chiffons, ils se relaient."

Les postiers ne sentent pas suffisamment protégés

De nouvelles règles auxquelles s'adaptent volontiers les clients, ici. Mais du côté des postiers, on n'est pas aussi serein. Il aurait fallu imposer ces règles bien plus tôt, selon les syndicats, lorsque l'épidémie connaissait son pic. Pour Laurent Latu, délégué Sud PTT, la direction de La Poste a réagi trop tard, "Ça a eu du retard pour les masques, pour le gel hydroalcoolique, assure-t-il. Du jour au lendemain ils fermaient le bureau pour un cas ou une suspicion de Covid. Toute l'équipe était baladée sur un autre bureau de poste et le gars était arrêté quinze jours."

Si aujourd'hui les salariés de La Poste sont plutôt satisfaits des mesures sanitaires, Sud PTT estime à plus de 500 le nombre de cas de contaminations parmi les postiers pendant la crise. L'organisation réclame une prime comme celle promise aux soignants, aux enseignants ou à certains salariés du privé qui ont travaillé pendant le confinement.

Ils réclament une prime pour leur travail en temps de crise

Une trentaine de salariés étaient mobilisés, ce jeudi 18 juin, devant le siège de La Poste à Paris en marge d'un comité technique national. Pour réclamer une prime pour les postiers, comme celle promise aux soignants, aux enseignants ou à certains salariés du privé qui ont travaillé pendant le confinement.

Sud PTT dénonce aussi un plan de départs caché. Selon le syndicat, la direction profite de la crise sanitaire pour faire passer une vaste réorganisation du travail au sein de l'entreprise (modification du temps de travail et réduction des effectifs). Une organisation "qui permet d'assurer les missions essentielles" de La Poste en pleine épidémie, répond la direction.