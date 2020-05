Déconfinement : la distribution de masques a commencé dans le florentinois

La Communauté de Communes du Serein et Armance a commandé 25 000 masques lavables début avril à la Compagnie Dumas installée à Tonnerre. Elle en a pris possession en fin de semaine dernière et leur distribution a commencé dans les villages. Une livraison en porte à porte qui est effectuée par les élus dans les plus petites communes.

Du porte à porte

A Saint-Florentin, une vingtaine d’agents communaux et autant de pompiers volontaires vont s’y mettre mardi. « Un tract a été mis dans toutes les boites aux lettres la semaine dernière pour avertir de notre passage » explique le président de la communauté de communes et maire de Saint-Florentin Yves Delot, « je privilégie le porte à porte pour être sûr que tout le monde sera servi ».

Un mode d'emploi avec chaque masque

Dans chaque foyer, chaque membre de la famille à partir de 6 ans aura son masque avec un mode d’emploi : « On y explique comment et quand le mettre, comment l’enlever et comment le laver surtout pour qu’on ne le fasse pas tourner à 90 degrés » précise le maire de Saint Florentin, « maintenant chez nous, personne n’aura plus d’excuses pour ne pas porter un masque, quand c’est nécessaire » conclut-il. Ces 25 000 masques ont coûté 60 000 euros à la communauté de communes.

Dans d’autres villes de l’Yonne, il faudra attendre la semaine prochaine pour obtenir son masque.

Dans la Communauté d’agglomération de l'Auxerrois, une centaine d’agents sera mobilisée la semaine prochaine pour cette livraison en porte à porte. A partir de lundi 9 mai, des masques lavables 40 fois seront livrés. L’office Auxerrois de l’habitat (OAH) s’occupera de la distribution pour ses locataires.

Dans la Communauté de Communes du Jovinien, les modalités de distribution doivent être déterminées en ce début de semaine. Il y aura deux masques lavables par habitant.

A Sens, la distribution aura lieu samedi 9 mai en porte à porte, par des agents municipaux volontaires et des élus, à raison d’un masque pour chaque habitant âgé de plus de 10 ans.

Pour la Communauté de Communes Avallon-Vézelay-Morvan, une commande groupée de masques à la Région doit arriver samedi. Chaque commune s’occupera ensuite de les distribuer.

A Avallon, les habitants doivent remplir un formulaire en ligne avec le nombre de personnes par foyer. A partir du 11 mai, un rendez-vous sera donné pour retirer son ou ses masques dans un des trois points de retrait de la ville. Les personnes les plus fragiles seront directement livrées à domicile.