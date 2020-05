Déconfinement : la distribution sectorisée des masques grand public débute ce mardi à Brioude

Après avoir expédié par envoi postal, un masque en tissu lavable grand public à 1.200 personnes âgées et 200 personnes listées comme étant vulnérables, la commune de Brioude (Haute-Loire) va commencer la distribution de masques pour le reste de la population à partir du mardi 12 mai et jusqu'au vendredi 15 mai. La cité brivadoise a été découpée en quatre zones. Les masques sont centralisés à la Halle aux Grains. Voici en détails la planification des secteurs et les horaires d'ouverture qui ont été modifiés, notamment pour ceux qui travaillent.

Secteur sud-est mardi

Il est compris entre l’avenue de Lamothe, la rue Jules Maigne, le boulevard Docteur-Devins, la place de la Résistance et l’avenue du Velay. Mardi 12 mai de 10 heures à 13 heures et de 17 heures à 20 heures.

Secteur sud-ouest mercredi

Il est compris entre l’Avenue du Velay, la place de la Résistance, le boulevard Docteur-Devins, la place de Paris, le boulevard Jean-Jaurès et la route de Saint-Flour. Mercredi 13 mai de 10 heures à 13 heures et de 17 heures à 20 heures.

Secteur nord-ouest jeudi

Il est compris entre la route de Saint-Flour, l’avenue Jean-Jaurès, la place de Paris, l’avenue Victor-Hugo et l’avenue d’Auvergne. Jeudi 14 mai de 10 heures à 13 heures et de 17 heures à 20 heures.

Secteur nord-est vendredi

Il est compris entre l’avenue d’Auvergne, l’avenue Victor-Hugo, la place de Paris, le boulevard Vercingétorix, la rue Jules-Maigne, la rue du Commerce et l’avenue de Lamothe. Vendredi 15 mai de 10 heures à 13 heures et de 17 heures à 20 heures.