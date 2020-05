Déconfinement : la distribution des masques Chantelle commence cette semaine pour les habitants d’Epernay

Pour lutter contre la propagation du Covid-19 et dans la perspective du déconfinement à patir du 11 mai, la ville d’Epernay a commandé 25 000 masques en tissu, lavables et réutilisables. 21 902 personnes pourront en bénéficier, dont plus de 3200 personnes âgées de 70 ans ou plus. La distribution commence ce jeudi 7 mai.

Tout habitant de plus de 10 ans recevra un masque promet la ville. Ils seront livrés à domicile pour les plus de 70 ans, entre le jeudi 7 mai et le dimanche 10 mai. Pour les autres, les masques seront à retirer dans le lieu qui correspond à son adresse, dans des gymnases ou des salles de la communes.

Comment retirer son masque ?

Les retraits auront lieu de 8h à 20h, dans les lieux indiqués sur la carte et seront échelonnés par classe d’âge:

De 50 à 69 ans : les jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 mai

De 40 à 49 ans : les dimanches 10, lundi 11 et mardi 12 mai

De 10 à 39 ans : les mercredi 13, jeudi 14, vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 mai

Carte des lieux de distribution des masques à Epernay - Ville d'Epernay

Pour pouvoir retirer un masque, le Sparnaciens devront présenter une pièce d’identité avec photo, leur livret de famille et un justificatif de domicile. La ville d’Epernay recommande aussi de retirer les masques de ses ayants droit en même temps, en présentant leur pièce d’identité. Pour retirer un masque, il faudra aussi cocher la "achat de première nécessité" sur l’attestation de déplacement dérogatoire.

La ville a mis en place un numéro vert gratuit pour tout renseignement. Le 08 03 800 794 sera disponible jusqu’au dimanche 17 mai, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.

Des masques Chantelle aux normes

Les masques distribués ont été fabriqués par le fabricant de lingerie Chantelle. Ce sont des masques filtrants, en tissu, lavables et réutilisables dans le respect des normes nationale rappelle la ville d'Epernay. Ce sont des masques de Catégorie 1, c'est à dire la plus haute catégorie des masques textiles, avec une filtration supérieure à 90 %, explique la ville d'Epernay sur son site. Ils répondent aux exigences du référentiel AFNOR et ont été approuvés par la Direction Générale de l’Armement. Ils peuvent être lavés 30 fois et "ne sont utiles que s’ils s’accompagnent des gestes barrières et du respect de la distanciation sociale, au moins 1 mètre entre deux personnes", précise la ville d’Epernay.