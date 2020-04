Déconfinement : la Feria de Dax annulée

Les grands événements rassemblant plus de 5.000 personnes sont interdits au moins jusqu'en septembre. Annonce faite ce mardi après-midi par le Premier ministre. Conséquence dans les Landes : la Féria de Dax est annulée.

Le Premier ministre Edouard Philippe a détaillé ce mardi après-midi, devant les députés, à l'Assemblée Nationale, le plan de déconfinement de la France pour éviter une nouvelle de contamination du Covid-19.

Parmi les annonces, concernant la vie quotidienne, il y a les grands événements de l'été. "Les grandes manifestations sportives, culturelles, notamment les festivals, les grands salons professionnels, tous les événements qui regroupent plus de 5 000 participants, et font à ce titre l'objet d'une déclaration en préfecture et qui doivent être organisées longtemps à l'avance, ne pourront se tenir avant le mois de septembre" a dit le Premier ministre Edouard Philippe.

Conséquence directe, la Feria de Dax, qui réuni chaque année environ 800.000 personnes sur cinq jours, et qui devait se tenir du 14 au 18 août est annulée.

"Nous avons décidé de ne pas transiger avec les enjeux sanitaires et la protection de la santé de chacune et chacun d'entre vous, c'est pourquoi les fêtes de Dax 2020 n'auront pas lieu" explique dans un communiqué commun la maire sortante, Elisabeth Bonjean, et son opposant à l'élection municipale, vainqueur du scrutin en mars dernier, Julien Dubois.

La municipalité qui explique réfléchir à des actions, si la situation sanitaire le permet, afin d'amortir le choc économique de cette annulation pour toute l'économie locale et particulièrement les cafés et restaurants.