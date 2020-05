Déconfinement : la Loire et la Haute-Loire passent au vert

Le suspense a duré jusqu'au dernier jour de la publication de la carte du déconfinement : la Loire et Haut-Loire sont passées de l'orange au vert ce jeudi 7 mai. Cette couleur signifie une nette amélioration du côté des différents indicateurs de santé et promet un début de déconfinement avec des règles plus souples à partir du lundi 11 mai. Les collèges ligériens et altiligériens pourront par exemple rouvrir dès le 18 mai.

Rester prudent malgré le passage au vert

Il faut cependant rester prudent : le virus peut reprendre sa course très rapidement si nous ne respectons pas les gestes barrières pendant le déconfinement.

La circulation du virus en France - Ministère des Solidarités et de la Santé

D'autant que si l'on se penche de près sur chaque indicateur pris en compte par le gouvernement pour le classement des départements, on constate que la Loire et la Haute-Loire restent en orange en matière de capacités d'accueil en réanimation dans leurs hôpitaux.

Les capacités d'accueil de malades en réanimation - Ministère des Solidarités et de la Santé

Les capacités des départements en matière de tests de dépistage - Ministère des Solidarités et de la Santé

Des départements proches de la Loire en rouge

La carte couleur finale qui détermine les conditions du début du déconfinement - Ministère des Solidarités et de la Santé

Autre invitation à la prudence, notamment pour les habitants du nord de la Loire : le département voisin de la Saône et Loire reste en rouge pour le début du déconfinement.

Le message du président du Conseil départemental de Loire Georges Ziegler va dans ce sens : "Pour moi c'est une bonne nouvelle, mais ça ne veut pas dire que ça soit l'arrivée. C'est plutôt une étape. Le fait qu'on ait retrouvé notre couleur verte - qui est notre couleur naturelle, ça nous incite à encore plus faire attention. Il faut qu'on ait toujours le soucis des autres, le soucis des gestes barrières, le soucis de tous à la fois nous protéger et protéger les autres."