Déconfinement : la mairie de Paris ouvre une plateforme sur internet pour obtenir un masque en tissu gratuit

Vous ne pourrez pas réserver plus de six masques par foyer

Ce lundi, la mairie de Paris a mis en ligne sur son site internet un formulaire pour pouvoir retirer gratuitement un masque en tissu réutilisable pour chaque Parisien "de plus de 11 ans, âge à partir duquel le port du masque est obligatoire dans les transports en commun" indique la mairie de la capitale sur son site internet .

Six masques par foyer

Il est possible de commander "dans la limite de six masques par foyer". Plus de deux millions de masques vont au total être proposés aux Parisiens. Ces masques sont à retirer en pharmacie "en respectant un créneau horaire" choisi en ligne, précise la mairie parisienne. Une fois l'inscription finalisée, l'internaute reçoit un mail de confirmation ainsi qu'un bon de retrait à imprimer ou à présenter sur son smartphone. "C'est d'une simplicité enfantine", explique Jean-François Martins, adjoint aux sports, qui pilote le projet. Une pièce d'identité est également demandée pour venir retirer son masque. "On peut les prendre pour le reste de la famille, à condition de se munir des pièces d'identité de vos proches", précise l'élu.

Pas de masque avant le 23 mai

Mais ce 11 mai, à 16h40, il n'était pas possible d'obtenir un masque avant le 23 mai. Même chose pour les personnes étant âgées "de plus de 70 ans, en affection longue durée , bénéficiaires PUMa ou CSS (ex CMU-C), handicapées ou enceintes", qui sont "prioritaires". Il est également impossible de savoir à l'avance quelles pharmacies sont partenaires de l'opération. La municipalité explique néanmoins que "la grande majorité des 906 pharmacies parisiennes participent à la distribution des masques et les bons de retrait sont émis en cohérence avec le stock de masques disponibles".

Pour les personnes ne disposant pas d'internet, la mairie de Paris les invite à appeler le 3975, le numéro d'information de la Ville, pour remplir, avec l'aide d'un agent, le formulaire et générer le bon de retrait "immédiat avec créneau", qui sera envoyé par courrier. Celles qui ne parviendraient pas à se déplacer peuvent donner procuration "sur présentation de votre justificatif d'identité et de votre bon de retrait".

Des masques produits localement

Pour fabriquer ces masques, Paris fait dans le local. "On a pris des filières françaises, comme Coco&Rico qui fait travailler 15 ateliers de Paris et de la petite couronne ou encore les ateliers de la Goutte d'Or", raconte Jean-François Martins.