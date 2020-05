Déconfinement : la manifestation des gilets jaunes de nouveau interdite à Montpellier

Le préfet de l'Héraut a pris un arrêté pour interdire la manifestation "non déclarée" des gilets jaunes prévue ce samedi à Montpellier. Dans cet arrêté, il fait référence au rassemblement du samedi précédent qui a réuni une centaine de personnes place de la Comédie et qui s'est soldé par sept interpellations et 25 verbalisations.

Le préfet se base sur le contexte sanitaire qui interdit tout rassemblement sur la voie publique de plus de 10 personnes.