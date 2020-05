Déconfinement : la pêche ré-autorisée sous condition dans le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme

La pêche aussi profite du déconfinement. Après deux mois d'interdiction du fait de la crise sanitaire du coronavirus, les pêcheur pourront ressortir la canne du grenier dès ce lundi 11 mai, dans le Nord, le Pas-de-Calais comme dans la Somme.

Deux mois sans pêcher, ça m'a fait le même effet qu'arrêter de fumer!

Un soulagement pour les 18 000 pêcheurs de la Somme, comme Cyril Robin, qui tient aussi un magasin d'articles de pêche à Rivery dans l'agglomération d'Amiens : "Ces deux mois de printemps sans pêcher, ça m'a fait le même effet que quand j'ai arrêté de fumer", s'écrie-t-il. Mais attention, des restrictions demeurent.

Etangs interdits et pas de pêche en groupe

Interdiction de pêcher à plus de 100 km de chez soi, évidemment, et pour tout le monde. Dans la Somme, la Fédération de pêche recommande grandement d'aller à la pêche seul : "Il y aura des contrôles, et si les gens vont pêcher en groupe, à plusieurs, le préfet pourrait sévir" et durcir à nouveau les conditions pour aller pêcher, prévient David Dufresne, son directeur adjoint.

Dans le Pas-de-Calais, la Fédé se contente de dire qu'il faudra "limiter les rassemblements à 10 personnes maximum", et rappelle que certains étangs et lacs sont toujours interdits d'accès. Ce sera le cas d'Harchelles, qui est en milieu forestier, car les parcs, forêts et jardins restent fermés avec le classement en rouge de la région Hauts-de-France.

La nature a repris ses droits

David Dufresne, de la fédération de pêche de la Somme, estime que "la nature a bien profité du confinement. Il y a de l'eau dans les rivières, les poissons ont été tranquilles, les carpes ont frayé sur certains étangs sans aucun dérangement de la part de l'être humain. En revanche, ils seront peut-être un peu plus peureux en nous voyant revenir !"

Et si vous souhaitez profiter du grand air en prenant une carte de pêche, sans vous risquer à un déplacement physique en raison du virus, on peut désormais l'acheter en ligne et l'imprimer depuis chez soi. En revanche, certains pêcheurs avaient demandé un remboursement partiel de leur carte de pêche en raison de l'interdiction de deux mois : c'est niet, en tout cas dans la Somme.