Déconfinement : La plupart des maires des Pyrénées-Orientales vont demander la réouverture des plages

De nombreux maires souhaitent que les plages rouvrent "le plus tôt possible". Mais convaincre le préfet ne s'annonce pas simple.

C'est l'une des surprises du gouvernement : ce jeudi, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a annoncé que les maires pourront demander la réouverture des plages au préfet. Evidemment les maires du littoral catalan n'ont rien raté de cette annonce.

Ainsi du Barcarès à Argelès, tous les maires semblent favorables à la réouverture des plages. "Une station balnéaire sans plage, est-ce encore une station balnéaire ?" s'interroge le maire de Toreilles, Marc Médina.

"Nous aimerions aller vite mais j'ai peur que la procédure soit longue" - Le maire d'Argelès

"Bien évidement, je vais demander au préfet de rouvrir la plage d'Argelès, explique le maire de la commune Antoine Parra. Mais je doute que nous y arrivions immédiatement. La procédure pourrait prendre plusieurs semaines. Nous devons présenter à monsieur le préfet un protocole très précis. Avec les élus de la côte sableuse, nous estimons qu'il faut garantir 4 mètres carrés à chaque personne sur la plage. Pour y parvenir, nous pensons à un numerus clausus, la piste numérique, avec un système de réservation gratuite sur internet tient la corde."

Le maire du Barcarès Alain Ferrand compte lui demander "de l'aide aux maître-nageurs. Il me semble que nous pourrions aussi embaucher des ambassadeurs covid sur la plage pour veiller au respect de la distanciation sociale."

Banyuls favorable à la réouverture, pas Collioure

Sur la côte vermeille, les élus sont plus partagés. Si le maire de Banyuls-sur-mer compte bien se rapprocher de la préfecture, le maire de Collioure, Jacques Manya lui ne demandera pas la réouverture des plages. "Les plages de Collioure sont plus petites et plus urbaines explique Jacques Manya, par ailleurs médecin urgentiste. Je n'ai pas les moyens de police pour surveiller une éventuelle agglutination. Je comprends l'impatience des gens mais la lutte numéro un, c’est la lutte contre l'épidémie et ,pour lui casser les reins à cette épidémie, il faut conserver des mesures liberticides".

Et pour le lac de la Raho ?

Le département des Pyrénées-Orientales, qui gère le lac de Villeneuve de la Raho mais aussi le domaine des Dosses au Barcarès, semble lui prêt à solliciter la préfecture. Mais là aussi, une chose est sûre : ces sites seront toujours fermés le lundi 11 mai.

Ce jeudi soir, la préfecture des Pyrénées-Orientales indique que pour le moment : "La règle pour les lacs et les plages est le maintien de la fermeture au public."

Pour rappel, les plages du département sont fermées depuis plusieurs semaines maintenant, les gendarmes des Pyrénées-Orientales procèdent régulièrement à des contrôles notamment à l'aide d'un drone.