Déconfinement : la pratique du sport en intérieur autorisée pour les mineurs en club dès mardi prochain

Les enfants vont pouvoir retrouver leur club de sport. Les mineurs vont en effet pouvoir pratiquer une activité sportive en intérieur, dans les gymnases et les piscines, à compter du 15 décembre. C'est ce qu'ont annoncé ce vendredi le ministère des Sports et celui de l'Education. "À l’approche des vacances scolaires, le gouvernement a souhaité porter une attention particulière à l’activité physique et sportive des mineurs et offrir aux familles la possibilité de confier leurs enfants à des associations, dans tous les équipements sportifs", expliquent dans un communiqué Roxana Maracineanu et Jean-Michel Blanquer.

"La pratique sportive encadrée, déjà possible en plein air, pourra donc reprendre dans les équipements sportifs clos et couverts comme les gymnases, les piscines, les courts couverts dans le respect des protocoles applicables (distanciation, port du masque avant et après la pratique) et avec accès aux vestiaires collectifs", indiquent les ministères.

La pratique sportive ne sera plus limitée "ni en durée ni en périmètre mais devra s’effectuer dans le respect des horaires du couvre-feu (retour à domicile au plus tard à 20h), précise le communiqué. Seule une pratique sans proximité avec les autres sportifs est autorisée, ce qui exclut les pratiques sportives avec contacts".

La pratique doit se faire dans le respect des protocoles sanitaires et "avec accès aux vestiaires collectifs".

Cette possibilité d'une reprise du sport en salle en décembre avait été évoquée le 17 novembre dernier par Emmanuel Macron, sous réserve des conditions sanitaires, toujours uniquement pour les mineurs. La pratique en extérieur a elle repris fin novembre, pour le foot par exemple.

Toujours pas de sport en intérieur pour les adultes

Pour les adultes, la pratique sportive en intérieur est toujours interdite, mais il y a des exceptions. "Seuls les sportifs professionnels, les sportifs de haut niveau, les publics en formation professionnelle et les personnes à handicap reconnu (...)" et les encadrants "seront autorisés à déroger au couvre-feu dans le cadre de leurs déplacements", ont indiqué les ministères de l'Education et des Sports.

A la montagne, les remontées mécaniques restent fermées, "sauf pour les mineurs encadrés par un club fédéral" et les sportifs de haut niveau. La pratique des raquettes, le ski de fond et le ski de randonnée sont autorisés dans la limite de six personnes, même encadrés.

Pas de public dans les stades avant le 7 janvier au moins

Selon le communiqué, le Premier ministre a reporté au 7 janvier la décision de réouverture au public des stades, arenas comme des établissements culturels. Les enceintes sportives resteront donc soumises au huis clos a minima jusqu’au 7 janvier.

Le sport amateur est très touché par la crise, la perte en terme d'adhésions a été évaluée à 20% en moyenne par le Comité national olympique et sportif français. Celui-ci a fait savoir jeudi comment il allait répartir un fonds d'urgence de 900.000 euros pour aider les fédérations les plus menacées. Il a ainsi reçu 64 dossiers de fédérations qui ont enregistré une perte d'adhésions de plus de 30% (32,37%), représentant au total des pertes de 145 millions d'euros.

25 fédérations ont été jugées prioritaires pour l'attribution : la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT, multisports), pelote basque, savate et boxe française, force, kick-boxing, twirling bâton, danses, arts énergétiques et martiaux chinois, taekwondo, karaté, sauvetage et secourisme, billard, éducation physique et gymnastique volontaire, foot américain, natation, boxe, sport adapté, tir à l'arc, badminton, retraite sportive, rugby à 13, Usep (école primaire), ski nautique, lutte, haltérophilie.