Déconfinement : la rentrée aura lieu le 14 mai dans les écoles de Nîmes

La rentrée se précise à Nîmes. Avant de l'organiser, la ville a réalisé un sondage auprès des familles. 50% des parents ont répondu. 43% d'entre eux ont fait le choix de déposer leurs enfants à l'école le 12 mai. Il fallait auparavant organiser la rentrée des enseignants les 11 et 12 mai. La rentrée des élèves a donc été décalée au 14. L’accueil des enfants des personnels de santé sur les groupes scolaires Henri Wallon et Capouchiné est donc maintenue jusqu’au mercredi 13 mai.



Trois écoles restent fermées

Sur les 83 écoles que comptent Nîmes, 3 resteront fermées jusqu'à la rentrée de septembre : les écoles Rangueil et Enclos Rey, la configuration des locaux empêchant la mise en place de l'éloignement physique des élèves. Les parents souhaitant scolariser les enfants dès le 14 mai, les élèves pourront être accueillis sur une autre école. L’école Primaire Publique Plein Air accueillant uniquement des enfants atteints de pathologie médicales particulières restera également fermée jusqu’à la rentrée de septembre 2020.

Une rentrée soumise à conditions

Dans un communiqué, la ville de Nîmes souligne que l'ouverture de toutes les écoles sera soumise à plusieurs conditions nécessaires à leur maintien au-delà de cette date

- Présence des enseignants en nombre suffisant : la ville ne mettra en place aucun service de substitution en l'absence d'enseignant

- Présence minimale d’enfant par établissement pour maintenir l'école ouverte

Un point sera fait sur l’ensemble des écoles en fin de semaine avec l’Education Nationale. Si les effectifs sont trop faibles les écoles concernées seront fermées. Les enfants présents pourront retrouver l'enseignement distanciel. S'ils maintiennent le présentiel, ils seront fléchés vers une autre école. Le choix de scolarité des parents est définitif jusqu’à la fin de l’année scolaire. Si le choix d’une famille est de ne pas placer son enfant à l‘école, cet enfant reprendra l’école en septembre.

Des effectifs réduits

L’ouverture des écoles se fera avec des effectifs maximum :

- 10 enfants par groupe d’enfants d’âge maternel,

- 15 enfants par groupe d’enfants d’âge élémentaire.

L’échelonnement des horaires d’arrivée à l’école la journée est déterminé avec l’Education Nationale et peut s’étaler sur une heure. L'ensemble des personnels communaux sont mobilisés pour assurer le fonctionnement des services : atsem, Alaé, Etaps, intervenants culturels spécialisés, et animateurs socioculturels pour assurer le fonctionnement des écoles et des ALAé.

L'organisation sanitaire dans les classes

L'ensemble des écoles ont été désinfectées. Un nettoyage quotidien de tous les espaces sera effectué tous les soirs avec des produits spécifiques. Une attention particulière sera portée sur les poignées de porte, les rampes d’escaliers…

Les 610 classes sont toutes équipées d’un distributeur de gels hydro alcoolique. Ce distributeur est réservé pour les enseignants, Atsem et tous les personnels scolaires. Les enfants se laveront les mains dans les sanitaires.

Les 540 distributeurs tissus pour s’essuyer les mains ont été remplacés par des dévidoirs papier dans toutes les écoles. Toutes les écoles seront équipées d'un thermomètre frontal. Des schémas de déplacements sont réalisés avec de la rubalise et des affichettes et des espacements d’un mètre sont prévus entre les tables dans les classes.

Au moins un repas froid fourni

Le repas fourni par la ville dans toutes les écoles sera pris dans les classes. L'inscription est obligatoire 48h à l'avance auprès du référent Alaé de l'école.

Le service de restauration s’organisera avec les adultes dédiés à l’encadrement des groupes d’élèves et aux situations particulières liées aux locaux et au niveau d’âge.

Il est prévu d’échelonner les services. Les repas seront amenés sur plateau dans les classes. Un nettoyage est prévu en cas de salissures au sol et sur les tables.

Les personnels de SHCB assureront la remontée en température des plats et accompagneront les agents de la Ville en fonction des besoins pour assurer le service dans les classes. La restauration scolaire sera gratuite pour toutes les familles jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Les crèches rouvrent avec des effectifs réduits

Les 4 crèches municipales rouvrent à compter du 11 mai avec des effectifs réduits à 10 enfants par section (chacune des sections accueillent habituellement 20 enfants).

Ainsi pour une crèche de 80 enfants, seuls 40 enfants maximum seront accueillis.

Le service des crèches est gratuit.

Priorité aux publics prioritaires mobilisés dans le cadre de la gestion de crise, aux familles dont les 2 parents travaillent ou dans les cas des familles monoparentales où le parent travaille.