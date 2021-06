Déconfinement : la réouverture des salles face aux nouvelles habitudes des sportifs

C'est le retour de la musique en guise de motivation, des encouragements des coaches, des visages rouges pendant l'effort : les salles de sport rouvrent ce mercredi 9 juin. Le moment tant attendu est arrivé pour Tom Véricel, patron de la salle Keep Cool à la Fouillouse près de Saint-Étienne. "On réinstalle tout" explique-t-il, "pour que les adhérents puissent pratiquer dans les meilleures conditions. Cela passe par un chemin de circulation bien délimité. Des sprays individuels pour désinfecter chaque appareil. Cela fait quelques jours qu'on commence à recevoir des visites, des appels pour des abonnements. Ces quelques mois ont été difficiles pour nous qui sommes habitués à un bon rythme de travail, à faire des cours, à voir du monde transpirer. C'est pour cela qu'on attend impatiemment de reprendre".

Aujourd'hui l'un des enjeux de cette réouverture sera de convaincre des sportifs de revenir en salle alors qu'ils ont pris de nouvelle habitudes. Il y a ceux qui se sont totalement démotivés, pour qui même la perspective du maillot de bain sur la plage cet été ne suffira pas à les ramener dans une salle de sport. Et il y a les autres comme Florent et Maxime, en train de faire des exercices sur des appareils en libre accès à l'Etivalière à Saint-Étienne. Le sport en salle, pour eux, c'est le monde d'avant : "On a appris à faire autrement. Là il suffit de venir en sortant du boulot, on peut profiter des appareils. Pas besoin de payer une salle de sport. C'est gratuit ! C'est triste pour les salles de sport mais payer pour une salle de sport alors que maintenant il y a des infrastructures à notre disposition..."

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Plus que jamais, sur des applications ou même gratuitement sur des vidéos, il est possible d'avoir des cours de sport. Mais dans ces cas là il n'y a pas la plus-value des salles de sport pour Tom Véricel : "le truc en plus c'est l’interaction sociale, le lien avec le coach. Être derrière son portable, derrière son ordinateur et réaliser des mouvement simples et basiques, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut proposer en salle". Avec tout près, un coach qui s'assure que vous n'a-ban-do-nnez pas, ce qui arrive beaucoup plus fréquemment quand on est seul dans son salon.