Déconfinement : la Seine-Saint-Denis demande la réouverture de ses parcs dès le 11 mai

Comme les autres départements d’Île-de-France, la Seine-Saint-Denis craint de faire toujours partie des territoires dits "rouges" au moment de déterminer les conditions de déconfinement le 11 mai. Ce qui n’empêchera pas les habitants du département de pouvoir circuler sans attestation, et dans un secteur de 100 kilomètres, au lieu de un aujourd'hui. Pour faciliter la distanciation sociale dans ces nouvelles sorties, le département demande donc la réouverture de ses 8 parcs, plus spacieux et donc "plus adaptés au respect des distanciations que la rue ou les bas d'immeuble".

Le conseil départemental de Seine-Saint-Denis estime que "les huit parcs du territoire, d'une superficie moyenne de 111 hectares" sont comparables aux forêts, autorisées à rouvrir le 11 mai "quelle que soit la couleur du département". C'est sur cet argument qu'il demande à l'Etat de pouvoir ré-autoriser les habitants du département à se promener dans ces parcs. Autre motivation pour le département : "de nombreuses personnes ont vécu ce long confinement dans des logements sans balcon, terrasse ou jardin".

Dans le Parc Georges-Valbon ou de celui de la Poudrerie, respectivement de 410 hectares et 200 hectares, comme dans les six autres espaces verts, le département s'engagerait ainsi à "contrôler via ses éco-gardes" le respect des règles de distanciations physiques. Précisant que certains équipements resteraient donc inaccessibles, comme les aires de jeux ou les espaces de barbecues.