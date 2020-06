Déconfinement : la SPA de Montpellier a rouvert ses portes au public

Confinée seule, Florence attendait avec impatience la réouverture de la SPA. Elle s'est empressée de venir, dès la réouverture au grand public, ce mercredi 24 juin. "J'ai eu ce sentiment de vide, explique la retraitée, pour qui le confinement aura été un révélateur. Ça faisait des années que je voulais en prendre un. Et là je le fais. Ça me fait du bien".

Entre elle et Pina, une petite chienne d'un an, le coup de foudre a été immédiat. "C'est le feeling, une jolie histoire d'amour, sourit-elle. On va aller se balader dans la cambrousse. On va faire des tas de choses au bord de la mer !". "Elle avait perdu son chien il y a pas mal d'années, poursuit sa fille, Anastasia. On choisit un petit chien pour l'emmener partout à vélo dans son panier. Je suis très contente pour elle, le confinement n'a pas été facile".

Ils sont plusieurs dans son cas, à avoir eu un déclic. Dominique, l'une des bénévoles, se réjouit de voir arriver des adoptants, malgré la crise sanitaire. "Les _animaux sont contents de voir du monde_. Mine de rien, ils étaient tout seul. Les soigneurs faisaient des câlins comme ils pouvaient, les chiens on les sortait quand on pouvait aussi. Mais là, bien sûr, ils sont contents, ils nous accompagnent, ils sont dans nos jambes".

Des consignes sanitaires ont été mises en place. Un chemin à suivre obligatoire est matérialisé par des barrières, des pédiluves sont installés, le gel et le masque sont obligatoires. Le site est ouvert de 14h00 à 17h30, 7/7 jours, sauf jours fériés.

