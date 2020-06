Déconfinement : la station du Mont Serein accueille ses premiers visiteurs

La station du Mont Serein a accueilli ses premiers visiteurs samedi pour l'ouverture. Les installations d’été ont repris du service et les restaurants ont fait leurs premiers couverts de la saison.

Des enfants sur le dos des poneys ou en pleine vitesse avec le Devalkart, la station du Mont Serein a pu proposer quelques-unes de ses activités pour la réouverture. Prévue au départ le week-end de l'Ascension, elle a été retardée de 15 jours en raison de la mise en place des règles sanitaires.

"Le moral est revenu, on a fait une douzaine de couverts, avec des clients vraiment sympathiques" - Christophe, gérant du restaurant le N'Igloo

Samedi pour l'ouverture, le soleil était au rendez-vous. De quoi redonner le sourire à Christophe, le gérant du restaurant le N'Igloo qui a fait ses premiers couverts de la saison. "Le moral est revenu, on a fait une douzaine de couverts, avec des clients sympathiques qui étaient contents de manger en terrasse face au Mont Ventoux".

Pour l’instant, les Belges et les Hollandais, adeptes du Mont Ventoux, manquent à l’appel. Mais la directrice de la station, Céline Trentin, espère qu’avec la crise sanitaire, la clientèle locale va redécouvrir la richesse de son patrimoine. "Pour l'ouverture, nous proposons déjà les balades à poneys, le Devalkart, qui est du kart tracté par un téléski. On aura quasiment tout le reste des activités fin juin".

Une reprise progressive des animations

La reprise des activités va donc se faire progressivement : ouverture du Dévalkart et des balades en poney les week-ends des 6/7, 13/14 et 20/21 juin de 14h à 18h. A partir du 27 juin, ouverture 7 jours/7 avec dévalkart, poney, chevaux, tubing, accrobranche et trottinettes.

Seuls l'aire de jeux gonflables et les trampolines géants resteront fermés, faute de pouvoir y faire respecter les règles sanitaires.