Déconfinement : la Tour Eiffel rouvrira le 25 juin

La Tour Eiffel, fermée pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et limiter la contagion du virus rouvrira le 25 juin. Le port du masque sera obligatoire pour visiter la Dame de fer.

VINCENT GERBET / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

La Tour Eiffel rouvrira le 25 juin, annonce la Société d'Exploitation de la Tour Eiffel (SETE) ce mardi. Cette réouverture s'accompagne de mesures strictes destinées à préserver la santé de l'ensemble des visiteurs et des personnels travaillant sur le monument.

Pour garantir un parcours de visite en toute sécurité des mesures ont été mises en place, notamment le port du masque obligatoire, le déploiement d'une signalétique importante et spécifique, la limitation du nombre de visiteurs dans les étages et sur le parvis, le nettoyage et la désinfection quotidiens des espaces publics. L'achat des billets en ligne est également recommandé.