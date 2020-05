Déconfinement : la Ville de Nice assouplit les règles du port du masque

C'est "une victoire" assure Mireille Damiano, avocate de la Ligue des Droits de l'Homme (LDH). La Ville de Nice a fait "machine arrière" en abrogeant son arrêté du 7 mai 2020 qui imposait le port du masque dans tout l'espace public de la ville. L'association avait déposé un recours contre le texte auprès du tribunal administratif de Nice.

Un premier arrêté finalement abrogé très vite, seulement trois jours après, par la municipalité qui assure avoir tenu compte des nouvelles exigences du gouvernement. Et en tenant compte du premier décret d'application de la loi d'urgence sanitaire.

Un port du masque plus restreint

Selon un nouvel arrêté publié ce lundi 11 mai, les dispositions ont changé. Désormais, le port du masque à Nice est obligatoire "sur le domaine public et ses dépendances, dans et sur les lieux susceptibles d'accueillir du public "(...) si le un lieu est "étroit, exiguë et /ou confiné, où la distanciation d'un mètre entre les personnes n'est pas possible(...) lors de rassemblement de plus de 10 personnes (...) ou de concentration de parents à l'occasion des entrées et des sorties de classe (de 8h à 8H45, de 11H15 à 11h45, de 13h15 à 13H45 et de 16H15 à 16H45).

Le texte n'est pas encore définitif

Le maire de Nice, Christian Estrosi, affirme sur Twitter que "cet arrêté sera refait une fois la loi d'urgence sanitaire publiée" mais selon toute vraisemblance, ce deuxième texte moins restrictif ne devrait pas être profondément modifié une troisième fois.

La sanction pour non-respect de la mesure sera une amende de 38 euros qui pourra être contestée individuellement.