Déconfinement : la ville de Rennes mise sur la pédagogie pour éviter les débordements du 19 mai

Alors que la phase 3 du déconfinement commence ce mercredi 9 juin, la ville de Rennes mise sur la pédagogie pour éviter de nouveaux débordements en centre-ville. Des sanctions sont tout de même possibles prévient l'élu en charge de la sécurité, Cyrille Morel.

Ce mercredi 9 juin c'est le début de la phase 3 du déconfinement. Une étape qui fait craindre de nouveaux débordements à Rennes, comme ce fut le cas le 19 mai dernier notamment dans le centre-ville. Cyrille Morel, l'adjoint à la Maire de Rennes délégué à la sécurité civile, la prévention des risques, la vie nocturne et la propreté, était l'invité de France Bleu Armorique ce mercredi matin.

Au sujet des débordements possibles, il répond que c'est "une question qui nous a préoccupée dans le cadre du conseil de la nuit. Nous faisons des réunions depuis fin avril avec les professionnels de la nuit, les autorités nationales et les agents de la ville de Rennes" pour que tout se passe au mieux.

De la pédagogie

Mardi encore, il y a eu des réunions pour éviter les débordements. "On va poursuivre la pédagogie, faite par les patrons des bars et des restaurants. Les agents de la police municipale vont aussi distribuer ce mercredi un tract qui rappelle les règles de cette nouvelle phase du déconfinement", explique l'élu rennais.

Cyrille Morel sera sur place dans les rues de Rennes pour aller à la rencontre des professionnels et des clients. L'adjoint à la ville de Rennes rappelle que "40 mises en demeure ont déjà été prononcées en Ille-et-Vilaine, essentiellement à Rennes pour les bars qui n'ont pas respectés les règles du précédent déconfinement". "Il y a une seule fermeture administrative rue Saint-Michel à Rennes et une deuxième est en cours d'instruction", explique Cyrille Morel qui prévient : "S'il y a d'autres manquements, il y a aura d'autres sanctions pour ceux déjà mis en demeure."

Et l'Euro de football ?

Mauvaise nouvelle aussi pour les amateurs de ballon rond. Les matchs de football et notamment ceux de la France ne seront pas visibles en terrasse à Rennes. "Même si les conditions sanitaires s'améliorent, l'épidémie est toujours présente, rappelle Cyrille Morel. Et les matchs de foot qui commencent à 21h (comme celui de la France contre l'Allemagne mardi 15 juin) ne seront pas terminés à temps pour respecter le couvre-feu." Et en journée ? "Même chose, les écrans sur les terrasses sont aussi interdits car ils attirent de la foule et les regroupements sont toujours interdits."