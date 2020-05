Déconfinement - Landes : les consommateurs restent fidèles aux circuits courts

Le confinement a modifié nos habitudes de consommation : nous sommes nombreux à avoir déserté les grandes surfaces pour se tourner vers les réseaux d'achat direct aux producteurs locaux. Ils ont d'ailleurs souvent vu leurs ventes doubler ou tripler ces deux derniers mois dans les Landes.

Dans le département, depuis le début du déconfinement le 11 mai, les consommateurs continuent d'acheter fruits, légumes, viande, yahourts etc. par l'intermédiaire de ces structures. Les différents responsables que France Bleu Gascogne a contacté enregistrent certes une très légère baisse du volume des commandes mais le nombre de consommateurs restent largement supérieur à celui d'avant la crise sanitaire.

"On a la sensation en voyant tous les commentaires Facebook que l'on reçoit que l'on va pouvoir garder au moins 75% de nos nouveaux clients" Aymeric Estrade, responsable de la clé des champs à Classun

Des clients fidélisés ?

Le responsable de la clé des champs à Classun envisage même de recruter une personne de plus si le volume des commandes se maintient au niveau actuel : il a triplé sa clientèle depuis la mi-mars. Avec son épouse, Aymeric Estrade a déjà dû embaucher un salarié pendant le confinement et rajouter des tournées pour pouvoir distribuer les plus de 300 paniers repas achetés par ses clients. Des paniers qu'ils confectionnent avec les légumes, la viande, les fruits des producteurs locaux. La tournée sur le secteur de Saint-Sever s'est particulièrement développée.

Aymeric Estrade confie qu'il reçoit beaucoup de messages de clients satisfaits qui disent qu'ils vont continuer à s'alimenter via sa structure. Le responsable de la clé des champs explique avoir posté un message sur Facebook pour expliquer à ses clients s'être beaucoup donné pendant le confinement, avec son épouse et son salarié, et qu'il espérait les conserver. Il a eu le plaisir de voir que beaucoup de commentaires allaient dans ce sens. Aymeric Estrade pense pouvoir fidéliser 75% des nouveaux clients.

Même s'il enregistre une légère baisse des commandes depuis le début du déconfinement, Laurent Moreau pense aussi conserver une bonne partie de ses nouveaux clients. Sa clientèle a doublé pendant le confinement. Il est responsable de deux "ruches" dans les Landes à Pécorade et Saint-Pierre-du-Mont : il vend fruits, légumes, viande, yahourts etc. de petits producteurs de la région. Il est par exemple passé d'une quinzaine de paniers de produits vendus par semaine avant le confinement à Saint-Pierre-du-Mont à 35/40 pendant le confinement.

"Le meilleur moyen de fidéliser les consommateurs, c'est qu'ils soient contents de leurs achats : qu'ils aient de bons produits à un prix correct" - Laurent Moreau, responsable de la ruche du Tursan

Les médias ont fortement aidé les réseaux de circuits courts analyse Laurent Moreau en leur faisant de la publicité gratuite. Mais pour le responsable de la ruche du Tursan, les consommateurs qui se sont tournés vers le local devraient, pour une bonne partie, y rester car ils ont découvert des producteurs et des produits très bons à des prix corrects. La ruche du Tursan travaille aujourd'hui, en moyenne, avec une trentaine de producteurs régionaux par semaine.