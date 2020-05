Déconfinement - Landes : les garagistes très sollicités, les délais d'attente s'allongent

Il va falloir être patient pour faire réparer, réviser ou faire passer sa voiture au contrôle technique. Depuis le début du confinement le 11 mai dernier, plusieurs garages landais croulent sous la demande et les délais d'intervention s'allongent. Même chose pour les centres de contrôle technique.

Depuis le début du déconfinement, le téléphone n'arrête pas de sonner au garage du belvédère à Saint-Pierre-du-Mont dans l'agglomération de Mont-de-Marsan. Le propriétaire reçoit en moyenne une cinquantaine d'appels par jour. Yannick Gauthier confesse que "c'est une période assez compliquée, les prises de rendez-vous se sont étendues, nous sommes passés de quinze jours à un mois de délai pour intervenir".

Les garagistes que France Bleu Gascogne a contacté expliquent que pendant le confinement, les Landais ne se sont quasiment pas occupés de leurs véhicules. Or il faut savoir qu'une voiture que l'on utilise pas régulièrement peut tomber en panne : "avec toute l'électronique embarquée dans les véhicules d'aujourd'hui, des défauts peuvent apparaître" explique le propriétaire du garage du belvédère. Les batteries peuvent aussi terminer de se décharger.

Pour faire face à ce redémarrage rapide de l'activité, les garagistes landais s'adaptent. Yannick Gauthier a allongé ses horaires de travail. Il est à l'oeuvre de 6 heures 30 à 21 heures chaque jour de la semaine. Le propriétaire du garage du belvédère à Saint-Pierre-du-Mont ne peut pas faire autrement car il n'a qu'un seul salarié et "la conjoncture actuelle fait qu'[il] n'est pas en mesure d'embaucher, même temporairement car cela représente un coût exorbitant".

Délai rallongé aussi pour le contrôle technique

Les garagistes sont sollicités pour des révisions, des réparations mais aussi pour effectuer des pré-visites avant de passer leurs voitures au contrôle technique. Les délais dans les centres de contrôles landais s'allongent aussi. Il y a deux semaines d'attente au lieu de deux ou trois jours d'ordinaire à l'automobile club des Landes à Saint-Pierre-du-Mont.

Le président de l'automobile club des Landes, Jean Bourgoin, explique que les centres de contrôle technique doivent faire face à un afflux de demande qui s'explique aussi par le durcissement des règles décrété par le gouvernement il y a deux ans. Beaucoup d'automobilistes ont en effet voulu passer leur véhicule au contrôle technique en mars et en avril 2018 avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles. Ils devaient donc logiquement représenter leur voiture deux ans plus tard mais n'ont pas pu le faire à cause du confinement.

Pour faire face à cet afflux de demande de passage au contrôle technique, le gouvernement a accordé un délai de tolérance jusqu'au 23 juin.