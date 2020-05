Transports, écoles, marchés, parcs, loisirs : comment le déconfinement va s'organiser à Châteauroux

Alors que les Français se préparent à entrer dans la période de déconfinement, en pleine épidémie de coronavirus, la municipalité de Châteauroux et l'agglomération prennent plusieurs mesures pour assurer une reprise de l'activité tout en garantissant la sécurité des citoyens et des employés.

Après près de deux mois de confinement, pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, les Français se préparent à entrer dans la période de déconfinement à partir du 11 mai. Le Premier ministre Édouard Philippe en a déjà présenté les grandes lignes mardi 28 avril devant les députés, il donnera des détails ce jeudi 7 mai.

À Châteauroux, la Ville et l'Agglomération présentent les mesures qui seront mises en place dans quelques jours pour que la reprise de l'activité se fasse en toute sécurité. Elles concernent notamment l'éducation, les marchés, les transports, les espaces verts, la sécurité... Les voici en détails.

Accueil du public dans les administrations

L'hôtel de ville sera ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h, même si la plupart des services seront fermés entre 12h30 et 13h30. Des files d'attente seront installées, avec un marquage au sol, dans le hall de la mairie pour réguler le flux de personnes. Il y aura du gel hydroalcoolique à l'entrée, et seuls 15 usagers pourront être dans le hall en même temps. Le public est invité à porter un masque, indique la mairie de Châteauroux dans un communiqué.

Tous les services de la Direction des relations aux usagers reprennent leur activité le 11 mai. Cela concerne l'accueil informatif, les affaires générales et le guichet familles, l'état-civil et le domaine funéraire. Pour les couples qui veulent se marier ou se pacser, il faudrait patienter encore un peu. Ils ne seront pas célébrés, sauf en cas d'urgence.

Pendant le confinement, les agents ont continué à instruire les demandes d'autorisation d'urbanisme. Dès le 11 mai, le public pourra être reçu sur rendez-vous.

Gestion des déchets

Comme depuis le début du confinement, toutes les collectes de déchets se poursuivent normalement, en porte à porte et aux horaires habituels. En revanche, la collecte spécifique pour les commerçants, suspendue depuis deux mois, reprend le 11 mai.

La municipalité demande aux Castelroussins de faire particulièrement attention quand ils jettent des mouchoirs, des masques chirurgicaux, des lingettes, susceptibles de présenter un risque infectieux. Il faut les jeter dans des sacs fermés et doublés, et de les déposer si possible dans un bas ou un seau pour la collecte des déchets humides. Ils ne doivent pas être jetés dans un sac ou dans un bac bleu, indique la Ville.

Les cinq déchèteries de l'agglomération ont rouvert le 27 avril avec des horaires adaptés, et les mesures anti-contagion sont prolongés après le début du déconfinement. La collecte des encombrants à domicile, ainsi que la collecte des vêtements dans les bornes, ont également repris.

Écoles, crèches et transports scolaires

Concernant la réouverture des crèches, des écoles maternelles et élémentaires, ainsi que le système de garde pour les enfants des personnels mobilisés pendant la crise, la mairie donnera davantage de détails jeudi 7 mai. Elle précisera aussi les conditions de reprise des transports scolaires.

Services à destination des séniors

Les services à destinations des séniors se poursuivent, notamment via le centre communal d'action sociale (CCAS) qui propose plusieurs services : livraison des repas, courses à domicile... Dans les Ehpad gérés par la Ville, les règles concernant les visites ont été assouplies, en veillant au respect des mesures barrière. Concernant l'Ehpad St Jean, les visites durent 30 minutes, se font sur rendez-vous, l'après-midi en extérieur, avec une seule personne, et elles sont limitées à deux familles à des heures différentes.

Si vous êtes un habitué de la Maison des séniors, sachez que les activités collectives restent suspendues pour l'instant. L'association "55 et Plus" reprendra ses activités en septembre. Un accueil sur rendez-vous est possible pour les usagers de l'Office des personnes à la retraite concernés par l'aide sociale, les repas à domicile, la livraison des courses et des masques en tissus et la téléalarme.

Accueil des sans-abris et distributions alimentaires

Même après le confinement, l'accueil quotidien des sans-abris se poursuivra au gymnase Belle-Isle, au moins jusqu'au 24 mai, avec accès aux douches et à la restauration. La distribution alimentaire à destination des plus démunis continue sous forme de colis via les différentes associations solidaires

Bibliothèques, MACH 36, Beaux-Arts

Avec le début du déconfinement, plusieurs établissements culturels rouvriront leurs portes : le 12 mai pour la médiathèque, le 18 mai pour la bibliothèque Beaulieu, le 19 mai pour la bibliothèque Saint-Jean. Il faudra respecter les mesures barrière : distanciation sociale, port du masque recommandé, réduction du nombre de places assises. En revanche, les ateliers et les animations ne reprendront pas avant la rentrée de septembre.

Le Conservatoire à rayonnement départemental rouvrira progressivement à partir du 14 mai, et l'accès au public sera limité. Les examens se feront sur la base du contrôle continu. Certains cours reprendront en présentiel. Même chose pour l'École des Beaux-arts.

Le musée Bertrand rouvrira à partir du 12 mai. L'activité de la boutique reprendra aussi, avec des mesures de distanciation sociale. Concernant les archives municipales, la salle de consultation des documents accueillera à nouveau du public dès le 11 mai, mais seulement une personne à la fois.

Le MACH 36 reste fermé jusqu'à nouvel ordre. En revanche, le dispositif d'accueil des routiers, mis en place sur le parking technique, est maintenu et se poursuit jusqu'au 1er juin. 1 809 routiers y ont déjà été accueillis, indique la mairie.

Marchés

Les marchés de Châteauroux vont reprendre progressivement avec l‘ensemble des producteurs et des commerçants habituellement présents. Le marché de la place de la République pourra être étendu sur le parking Jean-Jacques-Rousseau afin de proposer des espaces plus importants au niveau des allées et entre chaque commerçant. Pour le marché de la place Voltaire, tous les commerçants habituels y seront accueillis dans une implantation plus spacieuse permettant également plus de sécurité, précise la mairie.

Espaces verts et cimetières

Pour la réouverture des parcs, la municipalité prévoir plusieurs cas de figure : si le département est classé en zone rouge, le jardin public, le jardin des Capucins, Belle-Isle et tous les autres sites naturels resteront fermés au public. Si l'Indre est en vert, ils rouvriront. Les toilettes publiques de Châteauroux restent fermées au public, en attendant un nouveau protocole sanitaire. Les jours de marché, les toilettes République et Voltaire seront exceptionnellement ouvertes.

Concernant les cimetières, ils seront à nouveau ouverts et il faudra respecter les mesures barrière. Pour l'instant, seules 20 personnes sont autorisées à assister aux inhumations.

Piscines et gymnases

Les piscines, gymnases, stades, et autres établissements sportifs restent fermés pour l'instant, au moins jusqu'à la fin de la première phase du déconfinement, annoncée au 1er juin.

Transports

Les transports publics du réseau Horizon vont reprendre un service quasi-normal (75 à 80% des services assurés). Seuls certains doublages de la ligne 1 et les lignes à vocation scolaire ne seront pas remis en place. Pour préserver la santé des conducteurs, leur vitre de protection restera remontée.

Gratuit depuis la mise en place du confinement, le stationnement en surface dans les deux zones de stationnement redevient payant. Les parkings en ouvrage reprennent leur fonctionnement habituel pour les abonnés et redeviennent payants pour le public.