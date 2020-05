Déconfinement : Leboncoin bat des records de fréquentation

Le site de petites annonces Leboncoin.fr enregistre des records de fréquentations depuis le déconfinement le 11 mai indique Antoine Jouteau, le directeur général dans le Parisien\Aujourd’hui en France mardi.

La barre des 30 millions d’annonces franchie

“Nous venons de franchir la barre des 30 millions d’annonces en ligne” indique Antoine Jouteau. Il évoque "une augmentation sans précédent” de l’activité de sa plate-forme depuis le 11 mai.

Après avoir enregistré une baisse de fréquentation de 40% et mis 1400 salariés au chômage partiel Leboncoin.fr voit ses audiences repartir à la hausse avec une journée record à 19 millions de visiteurs, il y a deux semaines. Depuis le site enregistre 17 millions de visites chaque jour.

"Les gens ont rangé leur maison, réorganisé leur vie"

Le confinement a permis de faire le grand ménage de printemps. Les Français ont des choses à vendre. “Les gens ont rangé leur maison, réorganisé leur vie” analyse le directeur général du site.

Jardin, Piscine, vélo

L’analyse de ces petites annonces est toujours révélatrice de nos désirs et nos angoisses. L'institut Ifop a ainsi étudié les échanges pendant le confinement du 17 mars au 11 mai 2020.

En tête des recherches on trouve “jardin”, “piscine”, mais aussi “ameublement”. Cela illustre ce repli sur la sphère familiale observé, ce besoin de “cocooning”, de se retrouver dans son intérieur, sa maison ou plus exactement la maison de ses rêves : “maison avec jardin”, “maison de campagne”, “maison de bord de mer”.

Quinzième plus forte hausse début mai le “vélo” enregistre une belle progression surtout dans les villes moyennes où les distances sont raisonnables et la circulation automobile plus faible.