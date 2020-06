Déconfinement : Le boom des réservations dans les hôtels de la Côte Fleurie

Depuis l'annonce de la phase 2 du plan de déconfinement, le téléphone n'arrête pas de sonner à l'hôtel Les Cabines à Houlgate.

"Le téléphone sonne tous les jours depuis le discours du Premier ministre ! Ça se remplit énormément, on est déjà quasiment complets pour le week-end prochain", explique Manon Chouinard, employée polyvalente de l'hôtel.

Les hôteliers se préparent à recevoir des réservations de dernière minute. Et cela commence déjà pour ce week-end.

"On a eu 20 réservations qui sont tombées juste après l'annonce d'Edouard Philippe. Les Parisiens vont pouvoir se lâcher, ça fait deux mois et demi qu'ils ne sont pas venus. Je pense que toute la station va faire le plein ce week-end, quasiment comme un 14 juillet", se réjouit François Burlot, gérant de l'hôtel-restaurant La Champagne Ardenne à Cabourg.

On sent qu'il y a une réelle impatience

L'hôtel des bains de Cabourg est en plein préparatifs. L'établissement s’apprête à rouvrir dès demain. Mais même avant la réouverture, le responsable hébergement de l'hôtel a enregistré un pic des réservations.

"Avec grand plaisir on fait face à beaucoup de sollicitations. On sent qu'il y a une réelle impatience, même sur un court séjour. Certains clients veulent venir passer 3 jours en dehors de la région Parisienne, pour profiter de la plage de Cabourg et du climat Normand", constat Frédéric Merlier, qui retrouve le sourire, comme de nombreux hôteliers, après une période difficile.