Déconfinement : le casse-tête des organisateurs de colonies de vacances

C'est une course contre la montre qui a débuté au centre d'accueil Les térébinthes à Parigné-L'évêque. 200 à 250 enfants sont habituellement accueillis chaque été en colonie de vacances. Mais ce satané coronavirus est passé par là et cette année, la capacité d'accueil va être réduite de moitié. "C'est forcément un manque à gagner pour nous", reconnait Jean Yves Tricoire, le directeur du centre "mais nous n'avons pas le choix".

Des règles sanitaires strictes à respecter

Car si le gouvernement a donné son feu vert à l'organisation de colos cet été, il a aussi fixé des règles sanitaires très strictes. L’organisateur doit tenir compte "du respect de la distanciation sociale et des gestes barrières". Les enfants pourront finalement dormir dans les lits superposés mais ils devront dormir tête-bêche. Sans parler du nettoyage des locaux deux fois par jour. " Les colos, ce sont des situations d'animation, de proximité entre les enfants", rappelle Jean Yves Tricoire. " L'idée de conserver une distanciation entre eux va être compliquée, l'idée aussi que les animateurs portent des masques dans certaines situations est aussi compliquée. Donc on doit s'adapter. On va réduire de moitié le nombre d'enfants cet été pour utiliser un lit sur deux avec un enfant en bas et l'autre en haut de façon à augmenter les distances et respecter le protocole sanitaire. "

Le centre de vacances des Térébinthes à Parigné-L'Evêque va réduire de moitié sa capacité d'accueil cet été pour respecter le protocole sanitaire Copier

Des règles strictes qui s'imposent d'autant plus que le centre vacances se trouve à proximité d'un Ehpad. " Habituellement, on organise des activités à caractère intergénérationnel entre les enfants et les résidents. Alors bien évidemment, nous avons dû nous mettre en rapport avec l'Agence régionale de santé, notamment pour s'assurer que tout soit en règle sur le plan sanitaire. "

Pas de vacances apprenantes aux Térébinthes

Le ministre de l'Education nationale a lancé le dispositif des "vacances apprenantes" qui doit permettre à un million d'élèves décrocheurs de rattraper cet été le retard accumulé depuis le début du confinement. Le gouvernement a débloqué 200 millions d'euros pour financer ce dispositif. Le ministre compte sur les organisateurs de colonies de vacances pour le mettre en place cet été. "Il n'en est pas question, pour nous en tout cas ", répond Jean Yves Tricoire. " Je travaille avec une équipe qui comporte plusieurs enseignants. Ils n'ont pas envie de revivre les difficultés qu'ils ont vécues pour conduire leur projet scolaire et passer ensuite à des vacances apprenantes. "

Apprendre à distance dans un lieu réservé aux vacances, cela me semble compliqué - Jean Yves Tricoire, le directeur du centre d'accueil Les Térébinthes à Parigné-L'Eveque à propos des vacances apprenantes

Mais surtout, ce dispositif est contraire à l'état d'esprit des colonies de vacances selon le directeur du centre. "D'abord, je pense que les enfants qui n'ont pas suffisamment appris à l'école et sont en rupture scolaire, le sont pour d'autres raisons. La colonie de vacances n'est pas un lieu où l'on va apprendre du savoir pur mais c'est un lieu où on va apprendre du savoir-vivre, on va apprendre du vivre-ensemble et on voit dans notre société actuelle combien c'est important !"