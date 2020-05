Déconfinement : le chef étoilé Gérald Passédat s'inquiète d'une réouverture trop rapide des restaurants

Alors que le gouvernement doit annoncer cette semaine les mesures sanitaires essentielles pour la réouverture des restaurants et des cafés, une soixantaine de chefs, dont Gérald Passédat du Petit Nice à Marseille, signe une tribune pour alerter sur les conséquences sanitaires et économiques.

On ne connaît pas encore le détail des mesures sanitaires qui devront être appliquées dans les restaurants et les cafés qui pourraient rouvrir le 2 juin dans les zones vertes. Le gouvernement doit les dévoiler cette semaine, mais avant d'avoir le protocole précis, une soixantaine de chefs, dont Gérald Passédat du Petit Nice à Marseille, tire la sonnette d'alarme face à une réouverture trop rapide des restaurants, qui pourrait être préjudiciable sur le plan sanitaire et économique. Ils publient une tribune dans laquelle ils expliquent leur réflexion.

"Il ne faut pas se précipiter, rouvrir trop tôt, trop vite, tant que le virus circule c'est dangereux. Nous devons avoir la certitude de garantir la pleine sécurité de nos employés et de nos clients."

Gérald Passédat du Petit Nice signe cette tribune comme d'autres étoilés : Gilles Goujon, Marc Veyrat et Michel Sarran. Tous demandent un "droit de retrait" pour les restaurateurs qui le souhaitent en soulignant que certains ne sont peut-être pas du même avis, et à l'inverse, attendent justement avec impatience la date du 2 juin.

"Il est compréhensible que, poussé par le manque de chiffre d'affaires et le désespoir, certains confrères puissent se sentir capables d'ouvrir de suite, malgré ce danger."

Le danger qui est mis en avant, par exemple, est la contamination d'un salarié. Que va-t-il se passer si cela arrive ?, se demandent les signataires. Mise en quarantaine des salariés contacts ? Fermeture volontaire ou contrainte ? Avec ou sans aides ? Tous disent également compter sur "la solidarité des compagnies d'assurances, des bailleurs, des banques", et plaident pour un abaissement de la TVA à 5,5% et une prolongation du chômage partiel jusqu'à la fin de l'année (il a été prolongé jusqu'à fin septembre).

Concernant les mesures prévues le gouvernement est déjà revenu sur un point : plus besoin de quatre mètres carrés par client mais une distance d'un mètre et une possibilité d'accueil limitée à 50% de la capacité du restaurant