Déconfinement : le concept de "plage dynamique" difficile à faire respecter

Pour ce premier week-end prolongé post-confinement, de nombreuses plages du littoral atlantique et méditerranéen sont ouvertes au public. De nouvelles ouvrent ce jeudi 21 mai en Corse et dans les Bouches du-Rhône, mais d’autres dans le Morbihan ferment à nouveau à cause des abus.

Bronzage interdit à la plage, vraiment ?

Sur les plages qui ont ouvert, il faut rester dynamique. Il est possible de se baigner, faire de la voile, du yoga, surfer, ou se promener. Mais il est interdit de bronzer, planter son parasol, faire un pique-nique, boire de l’alcool, se rassembler à plus de dix ou promener son chien.

Mais la tentation est trop grande pour Valentin à la Baule. "Comme il y avait beaucoup de monde, j'ai fait la même chose" explique le jeune homme en maillot de bain sur sa serviette malgré le risque d'une amende de 135 euros.

La pédagogie ne marche pas

Dans le Morbihan, les élus sont allés sur la plage faire de la pédagogie et "_ils se sont fait insulter_” témoigne Jean-Marie Labesse, maire de Damgan, sur le site actu.morbihan.fr. Au bout d'une semaine d'expérimentation, quatre communes bretonnes vont refermer leurs plages.

Dans les Bouches-du-Rhône, le préfet de région qui a donné son feu vert à l’ouverture de 15 plages ce jeudi, puis 33 en tout lundi, prévient si des débordements sont constatés, ces dérogations seront abrogées.