Déconfinement : "le critère de la solidarité régionale ne me gêne pas" dit le préfet de la Marne

La carte du déconfinement du gouvernement doit être figée ce jeudi 7 mai. Depuis son instauration, la Marne et les Ardennes sont en zone rouge. Autrement dit, le déconfinement sera plus un peu lent dans ces départements.

Les effets devraient être limités en zone rouge. Ils concerneront notamment la réouverture des parcs et jardins et des collèges dès le 18 mai. Dans ces zones, "il y aura la possibilité d'aller fermer si nécessaire des écoles, d'aller fermer si nécessaire un certain nombre de commerces, de lieux extérieurs", avait aussi précisé le ministre de la Santé Olivier Véran, le 29 avril dernier sur franceinfo.

"Le fait qu’on passe en vert n’est pas le plus important", estime le préfet de la Marne

Pour Pierre N'Gahane, le préfet de la Marne, être classé en rouge n’est pas un problème. "Déjà la différence n’est pas si forte que ça. Le fait que les gens ne puissent pas, pendant un moment, aller dans les parcs et les jardins, ou que les collégiens en 5e ou 6e ne puissent pas reprendre les cours le 18 mai, je pense que la différence n’est pas énorme. Par contre, ce qui est important c’est que nous sachions que dans le Grand Est nous avons été lourdement impacté par ce virus et que le challenge qui est le notre c’est qu’on empêche ce virus de continuer à se propager. Il faut que l’on reste très vigilants", dit Pierre N'Gahane.

Un classement rouge contesté

Après la publication de la première carte du déconfinement, des élus ardennais ont demandé au ministre de la Santé de sortir les Ardennes de la zone rouge, notamment parce que le département a été relativement épargné par l’épidémie de Covid-19.

à lire aussi Déconfinement : des élus des Ardennes demandent à sortir de la zone rouge

Dans la Marne aussi, Franck Leroy, le président de l'Association des maires du département et Christian Bruyen, le président du Conseil départemental ont écrit au préfet pour comprendre les critères précis, et notamment un éventuel critère régional. Les élus marnais veulent connaitre les facteurs qui ont conduit au classement en zone rouge de la Marne et demandent une réévaluation transparente de ce classement. Ils souhaitent aussi que les élus du départements soient davantage consultés.

Pour eux, le fondement de ce classement est incertain, notamment parce ce que les indicateurs présentent un ralentissement de la circulation du coronavirus dans la Marne.

Principe de "solidarité régionale"

Face aux critiques des élus, le préfet de la Marne maintient le principe de "solidarité régionale" et rappelle le risque d'une deuxième vague de l'épidémie. "Si psychologiquement, on peut avoir une couleur qui soit une sorte d’épée de Damoclès pour nous rappeller à chaque fois qu’on doit rester vigilant, jusqu’à ce que le virus disparaisse. Ce n’est pas une mauvaise nouvelle d’être en rouge dans ce cas", répond Pierre N'Gahane.

"Moi, je préfère qu’on soit dans la solidarité régionale. Cela veut dire que demain si les Ardennes étaient impactées parce qu’il y avait un cluster et qu’il fallait mettre 30 personnes à l’hôpital en urgence, on les répartirait dans tout le territoire régional. C’est pareil pour la Marne. On serait très content que Nancy, Strasbourg ou Metz accueillent nos patients en cas de besoin. Cette solidarité régionale me semble être importante. Le critère de la solidarité régionale ne me gêne pas, parce que c’est la réalité", dit le préfet de la Marne.