Le département du Haut-Rhin, parmi les plus touchés en France par l'épidémie de coronavirus, va entamer lundi son déconfinement. Il sera plus progressif qu'ailleurs, a expliqué le préfet Laurent Touvet.

Haut-Rhin : "Le déconfinement est possible, mais avec des précautions supplémentaires", prévient le préfet

Le département du Haut-Rhin a été le département français le plus touché par l'épidémie de coronavirus, avec 1.343 morts du Covid-19 depuis début mars (721 décès comptabilisés dans les hôpitaux du département, 622 dans les Ephad). Au vue de cette situation très particulière, le déconfinement sera très prudent et progressif. Il est "possible mais avec des précautions supplémentaires", a expliqué samedi 9 mai le préfet du Haut-Rhin, Laurent Touvet, lors d'une conférence de presse.

Comment va se passer le déconfinement dans le Haut-Rhin ?

Mise à disposition de masques : plusieurs collectivités ont déjà pris l'initiative de distribuer des masques. C'est le cas des communes et du conseil départemental du Haut-Rhin. L'Etat assure le financement de la moitié du prix des masques commandés par les collectivités. Dans le département l'Etat a également commandé des masques pour les hôpitaux, les professionnels libéraux de santé, et les centres sociaux et médico-sociaux (1,2 millions de masques pour ces établissements).

La situation sanitaire reste tendue dans le Haut-Rhin

Ces mesures de déconfinement très progressives dans le Haut-Rhin se justifient par la situation dans les hôpitaux qui reste tendue. Le 2 avril, au moment du pic de l'épidémie, 1.102 personnes étaient hospitalisées dans le Haut-Rhin, atteintes du Covid-19. Ce samedi 9 mai, 785 personnes sont toujours hospitalisées pour la même raison. Cela montre bien que "le nombre d'hospitalisations baisse lentement, mais surement", conclut Laurent Touvet.

Les services de réanimation des hôpitaux du Haut-Rhin ont compté jusqu'à 140 malades (fin mars). Aujourd'hui, ils sont 55 rien que pour le Covid, 77 toutes pathologies confondues. Cela reste supérieur à la capacité totale des services de réanimation haut-rhinois (70 lits habituellement) et montre que l'"on ne pourrait pas se permettre une deuxième vague".

Enfin, le préfet du Haut-Rhin a salué le comportement des habitants du département qui selon lui ont "mieux respecté qu'ailleurs le confinement". En sept semaines, 395.000 contrôles ont été effectués par les services de police dans le département qui compte 770.000 habitants. Cela a occasionné 14.681 verbalisations, soit 4% des contrôles.