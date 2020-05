Déconfinement : Le Département du Loiret fait appel aux couturières professionnelles

En prévision du déconfinement, le Conseil départemental du Loiret a commandé, le mois dernier, la fabrication de 680.000 masques, soit un masque gratuit pour chaque Loirétain. Il s'agit de masques en tissu, lavables et réutilisables. Le gros de la commande a été fabriqué par des entreprises et dans ce cadre-là, le Département a également fait appel à des couturières professionnelles.

En partenariat avec la Chambre des métiers et de l'artisanat du Loiret, 79 artisans couturières ont été recrutées. Elles sont donc rémunérées et elles doivent fabriquer 50.000 masques, d'ici un mois. La collectivité leur offre les matières premières, tissus et élastiques sont fournis dans des kits qu'elles récupèrent dans différents points-relais.

Une profession touchée par la crise sanitaire

Pour Marc Gaudet, Président du Conseil départemental du Loiret, il s'agit surtout de soutenir une filière locale, qui souffre des conséquences du confinement. "Nous ne sommes pas sur du bénévolat, mais véritablement dans un soutien économique à des personnes qui se sont retrouvées, privées de travail parce que toute leur activité s'est pratiquement arrêtée du jour au lendemain. Donc l'idée a été de dire, on va les faire travailler pour le Département, pour tous les Loirétains, avec une rémunération au masque" explique Marc Gaudet.

"Les masques que l'on fait réaliser à nos couturiers et couturières du Loiret nous coûte plus cher que les masques que nous achetons à de grosses entreprises qui fabriquent en série des centaines de milliers d'exemplaires, mais notre but est de _faire travailler une filière locale_", ajouteMarc Gaudet. Pour cette opération, le Conseil départemental débourse un peu plus de 200.000 euros.

Des couturières de métier

Svetlana Delescluse fait partie de ces couturières professionnelles. Installée dans le centre-ville d'Orléans, elle a découvert l'initiative par la CMA (Chambre des métiers et de l'artisanat) via un groupe créé sur les réseaux sociaux. Son atelier "Cousette Bourgogne" était fermé depuis deux mois, elle a donc été séduite par le projet. "Cela va m'aider à me remettre sur les rails et c'est quelque chose de nouveau, parce que jamais je n'ai travaillé comme cela à la chaîne".

Svetlana a pour l'instant choisi de réaliser 125 masques par semaine, car avec le déconfinement qui arrive, son activité va reprendre. Elle va rouvrir, ce mardi, son commerce et elle veut garder du temps pour répondre aux demandes de ses clients, qui elle l'espère, seront au rendez-vous. Et puis elle en est convaincue, elle va continuer à confectionner des masques, car après cela "certains garderont le réflexe d'en porter dans des lieux très fréquentés".

Les masques des couturières seront distribués aux Loirétains - Photo Cousette Bourgogne

Tout d'abord c'est un acte citoyen - Svetlana Delescluse

Pour Svetlana Delescluse, l'opération du Département a aussi un côté gratifiant. "Avec cette crise, il y a beaucoup de métiers qui étaient dans l'ombre, qui sont ressortis à la lumière. Et donc nous les petites couturières, les petites mains qui faisons de petits ourlets, finalement on peut aussi mettre nos compétences au profit de la société " dit-elle, satisfaite. Avant d'ajouter "de toute façon, il faut s'aider, se serrer les coudes et rester solidaire".

Les couturières professionnelles du Loiret fabriquent actuellement 8 à 10.000 masques par semaine dans le cadre de cette opération qui se déroule jusqu'au 12 juin. Leurs masques seront distribués, comme tous les autres que le Département du Loiret a commandés, par les conseillers départementaux qui au niveau de leurs cantons, les remettent aux communes. D'ailleurs les premiers des 680.000 masques de protection achetés par le Conseil départemental, sont distribués ce weekend du 8 mai, aux habitants.