Déconfinement - Le grand marché de Laval fait son retour ce samedi : dans quelles conditions ?

Le grand marché alimentaire de Laval, près de la cathédrale, fait son retour ce samedi matin 16 mai, après plusieurs semaines d’arrêt en raison du confinement. Mais ce rendez-vous, le plus important du département, va se tenir dans des conditions particulières.

C'est un marché très encadré, ce qui contraint la municipalité à une organisation particulière, dictée par les mesures de sécurité du gouvernement et par une circulaire préfectorale. La Ville, les badauds et les commerçants seront donc placés sous haute surveillance. Un peu trop ? Le maire de Laval, François Zocchetto, esquive la question pour éviter d’entrer dans une polémique, «la priorité, c’est la santé et nous voulons conserver ce marché dans le centre historique, pas question de le délocaliser» dit-il.

Alors, concrètement, afin de respecter scrupuleusement les dispositifs de sécurité, seuls deux sites accueilleront les marchands : place des acacias et l’esplanade du Château Neuf. Une seule entrée, une seule sortie, un seul sens de circulation, 4 mètres de distance entre chaque étal, du gel hydroalcoolique. Une partie des commerçants qui viennent ici en temps normal ne seront pas présents. Il y en aura 36 ce samedi.

Les marchands devront obligatoirement porter un masque et des gants, les clients eux, sont invités à le faire également. C’est ce qui s’est passé sur d’autres marchés mayennais, à Ernée, Château-Gontiers-sur-Mayenne et Evron par exemple.