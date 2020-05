Déconfinement : le mémorial des déportés à Mayenne rouvre ses portes ce mardi

Le lieu n'a pas accueilli de visiteurs depuis plus de deux mois, en raison du confinement et de l'épidémie de coronavirus. Le mémorial des déportés de la Mayenne, à Mayenne, annonce sur sa page Facebook que le mémorial rouvre ses portes ce mardi 19 mai. "Il vous sera possible de le visiter du mardi au samedi de 14h à 18h, dans la limite de 10 personnes maximum et dans le respect des consignes sanitaires", précisent les responsables.

Le Mémorial des déportés de la Mayenne est un lieu de mémoire qui rend hommage aux déportés de la Mayenne envoyés dans les camps de concentration et d'extermination nazis.