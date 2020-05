Déconfinement : à Orléans réouverture des écoles le 12 mai

Le maire d'Orléans, Olivier Carré a apporté des précisions, ce mardi, sur le plan de déconfinement qui va s'appliquer à partir de lundi prochain dans notre vie quotidienne. Le plan de la Ville a été détaillé aux élus municipaux réunis en audio-conférence. Voici les principales mesures qui ont été approuvées concernant les transports et l'éducation.

La rentrée des classes dans les écoles de la ville sera progressive à partir du 12 mai (le 11 mai étant le jour de la pré-rentrée des enseignants). Les enfants de grande section de maternelle, de CP et de CM2 feront leur rentrée mardi prochain, ainsi que si possible les élèves de CE1 des zones REP+ (quartiers défavorisés). Les classes seront limitées à 15 élèves pour les élémentaires et 10 élèves pour les maternelles .

L'école aura lieu deux jours par semaine, lundi et mardi ou jeudi et vendredi. Les autres enfants feront leur rentrée le lundi 25 mai. Selon Olivier Carré, 25% des familles se sont déclarées favorables au retour en classes de leurs enfants à partir du 12 mai, via le questionnaire envoyé par la Direction académique du Loiret. L'accueil périscolaire lui reprendra le matin et le soir, si besoin il sera prolongé jusqu'à 18h30.

Les mairies et les directeurs d'école se préparent pour la rentrée déconfinée malgré les incertitudes © Radio France - Jacques Pons

Pour les crèches, seule la moitié des 399 places d'accueil régulier, seront rouvertes dans la semaine du 11 mai. Les petits seront accueillis par groupes de 10 enfants. Dans un premier temps, ce ne sera que pour les enfants des personnels "prioritaires" (indispensables à la gestion de la crise sanitaire, ou les deux parents qui doivent reprendre le travail ou un parent seul qui ne peut pas télétravailler).

Concernant la restauration scolaire, selon le protocole sanitaire de l’Education Nationale, la Ville travaille actuellement avec la Sogerès à une reprise des services, dans le strict respect des règles sanitaires et de distanciation nécessaires. Et puis concernant les ALSH (centres de loisirs) du mercredi, ils reprendront dès le 13 mai.

Transports : service assuré aux 3/4

Sur le réseau TAO à partir du 11 mai, Kéolis et Orléans Métropole rouvrent l'ensemble des lignes et annoncent un service assuré à 73% de l'offre habituelle, cela concerne bus et tramway. Pour ce qui relève des mesures de sécurité sanitaires apportées aux voyageurs, le matériel sera désinfecté quotidiennement, un siège sur deux sera neutralisé et il sera impossible également d'acheter son billet à l'intérieur du bus. Le port du masque sera obligatoire pour les passagers, comme pour les conducteurs. Et par ailleurs, les voyageurs pourront à nouveau se renseigner à l’agence TAO du centre-ville (rue des Hallebardes) à compter du 11 mai.

Priorité donnée au vélo

Le vélo est vu comme "le mode de déplacement idéal du déconfinement". Orléans Métropole veut favoriser l'usage du deux-roues, et travailler en concertation avec l'ensemble des 22 communes, à la mise en place d'itinéraires cyclables provisoires, autour des grands axes structurants permettant la continuité des déplacements liés à la reprise du travail, cela va se faire en collaboration avec les associations d'usagers et notamment le Collectif Vélorution.

Des aménagements provisoires sont à l'étude en plus, explique la mairie, "de la réouverture des pistes cyclables des quais de Loire dès le 11 mai". Olivier Carré souhaite la mise en place d'un groupe de travail "pour voir comment arriver à débloquer les fameux points noirs bien connus des Orléanais" comme le Pont Royal, le maire espère des réponses d'ici 15 jours. Précision également, les promenades en bords de Loire vont rester interdites. Et les parcs et jardins de la ville pourront rouvrir, en fonction toutefois de la couleur qui sera accordée par l'Etat au département du Loiret, dans sa carte qui sera dévoilée ce jeudi 7 mai.

Stationnement : le retour des contrôles

Dans les rues d'Orléans, le stationnement payant sera de nouveau contrôlé à partir du 11 mai. La mairie d’Orléans et Orléans Métropole ont également acheté 40.000 bons de stationnement, distribués aux commerçants via l'association des Vitrines d’Orléans, ils sont mis à disposition dans 460 commerces, ils permettront d’obtenir 2 heures de stationnement gratuit. L'objectif est de soutenir la relance du commerce local, qui est particulièrement touché par la crise du coronavirus.