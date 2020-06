Déconfinement: Le préfet de Haute-Garonne en appelle encore à la vigilance

Presque un mois après le déconfinement, et alors que nous retrouvons progressivement nos libertés, le préfet de Haute-Garonne et d'Occitanie demande aux citoyens de ne pas relâcher leur vigilance.

C'est un petit rappel à l'ordre. Un nouveau message d'Etienne Guyot, le préfet de Haute-Garonne mais aussi d'Occitanie pour inciter tout le monde à continuer de faire attention au virus et aux gestes-barrière. Même si l'épidémie de coronavirus semble désormais "maîtrisée en France" et même si la vie reprend progressivement son cours (réouverture des bars, des restaurants, fin de la limite des 100 kilomètres), l'heure n'est pas au relâchement.

La sécurité doit rester une priorité

On a pu le voir à Toulouse par exemple ces derniers jours, la vie reprend et les bords de Garonne sont souvent bien remplis... L'occasion pour le préfet de Haute-Garonne d'insister, puisqu'il n'en est pas non plus à son premier appel à la vigilance. "Tous les rassemblements de plus de dix personnes ne sont pas autorisés, et la police municipale fait énormément de prévention dans ce sens depuis quelques semaines maintenant, ce n'est pas le moment de lâcher" selon le préfet. Les contrôles de police devraient d'ailleurs continuer de s'intensifier un peu partout ce week-end à Toulouse.