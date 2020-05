Déconfinement : le préfet de Vaucluse "compte sur le comportement civique des citoyens"

La France et le Vaucluse se déconfinent, ce lundi 11 mai. À l'occasion de cette nouvelle étape dans cette gestion de l'épidémie, le préfet de Vaucluse, Bertrand Gaume, invité France Bleu matin, revient sur les bons comportements à adopter. Selon lui, le confinement a été bien respecté en Vaucluse. "Je veux saluer le comportement de nos concitoyens. Je crois pouvoir compter sur le comportement civique de nos concitoyens. Il faut continuer à adopter dans toutes les circonstances les gestes barrière, en tous lieux. Il faut les incorporer dans nos manières d'être, tant que ce virus est en circulation".

Sur le masque dans les transports

À partir d'aujourd'hui, le port du masque est obligatoire dans les transports en commun, sous peine d'une amende de 135 euros. Mais le préfet de Vaucluse explique que sanctionner les voyageurs n'est pas le but de la police. "Le but, selon lui, c'est de faire que les mesures de sécurité soient respectées. C'est de faire de la pédagogie, de faire changer les comportements. S'il y a des comportements répétés, avec une volonté manifeste de ne pas être prudent, alors il y aura sanction". Le port du masque sera contrôlé par les forces de l'ordre, en soutien aux agents des réseaux de transport en commun.

Sur les commerces

Tous les commerces (exceptés les cafés, bars et restaurants) rouvrent ce lundi. Les Halles d'Avignon, en lien avec les services municipaux, mettent en place un comptage à l'entrée et à la sortie, réalisé par une entreprise de sécurité privée. Cent clients maximum seront autorisés au même moment. Un filtrage similaire existe pour les centres commerciaux. Quant aux boutiques des centres-villes, "il en va de la responsabilité de chaque commerçant", rappelle le préfet. Les commerces sont des lieux privés, où il est possible d'imposer le port du masque.