Déconfinement : le retour en terrasse au restaurant est un "immense plaisir" à Carpentras

Les clients et clientes aux terrasses des restaurants de Carpentras (Vaucluse) étaient ravis d'en finir avec les repas partagés par écran. Le plaisir d'être ensemble et de retrouver le plat du jour n'ont pas été gâchés par le port du masque et les mesures barrières pour freiner l'épidémie de Covid.

Les restaurants, bars et hotels sont donc ouverts depuis ce mardi. Cette réouverture était très attendue par les restaurateurs après plus de deux mois et demi de confinement. Il faut éloigner les clients d'un mètre, porter le masque dès qu'on quitte la table pour limiter la propagation du coronavirus. Les clients aussi attendaient de revenir en terrasse pour partager un repas entre amis.

Goûter la vie différemment depuis une table en terrasse

Eliette a retrouvé sa table au bout de la terrasse du Café du siècle à Carpentras, et surtout "l'immense plaisir de manger dehors, c'est super !" Face à elle, son amie Rosette est "ravie", mais elle reste prudente : "J'ai mis le masque, mais je le quitte pour manger". Elle pense aussi au chiffre d'affaires des restaurateurs : "Ça fait un manque. Peuchère, les restaurants ont manqué d'argent pendant ce confinement !", mais dans un éclat de rire, en attendant son dessert à la poire, elle souligne : "Il ne faut pas oublier le blanc !" Elle lève son verre et insiste : "Peut-être qu'on verra la vie différemment..."

Huit à table pour retrouver les copains et la vie

Bruno a compté : "On est huit, c'est bon. On peut manger et retrouver de la vie. C'est important." C'est la grande table de la terrasse. Laurent avait réservé pour retrouver les copains et en finir avec les apéros sur internet : "Ça fait plaisir de revenir dans le réel, c'est dix fois mieux sur une terrasse". Eric, en bout de table, a commandé le plat du jour, comme avant : "C'est des gambas en risotto. Ça permet de retrouver notre rythme d'avant le confinement, c'est le retour à la cantine. Et surtout, on ne cuisine plus... parce qu'on en avait marre !"