Déconfinement : le scénario de la relance des transports en Occitanie à partir du 11 mai

TER, cars scolaires, liaisons interurbaines... Les transports vont repartir le lundi 11 mai avec le déconfinement. Avec quelles fréquences ? Quelles normes sanitaires ? On vous détaille le scénario de la reprise avec le vice-président de la Région Occitanie en charge des transports Jean-Luc Gibelin.

Le compte à rebours est lancé. À six jours du début du déconfinement prévu le 11 mai, le Conseil régional d'Occitanie planche sur les conditions de la reprise dans les transports. Une semaine déjà que les élus y travaillent. Le redémarrage s'annonce plus long mais plus simple pour les trains que pour les bus. La remise en circulation des cars scolaires, notamment, vire au casse-tête, alors que les premiers enfants sont attendus en classe le mardi 12.

Trois semaines pour les TER

Pour les trains régionaux, "cette reprise sera progressive étalée sur au moins trois semaines pour des raisons de matériel : des dessertes assurées entre 40 et 50% la semaine du 11 mai, entre 60 et 65% la semaine du 18. Et au-delà, la semaine du 25, si la Région dispose des conditions pour le faire, en particulier l’hébergement des conducteurs."

Pourquoi de tels délais? Il faut le temps de réviser le matériel avant de le remettre en circulation car "certaines rames de train n’ont pas pu être ramenées dans les technicentres pendant le confinement, là où elles devaient être."

"Des dessertes assurées entre 40 et 50% la semaine du 11 mai." JL Gibelin, vice-président en charge des transports à la Région Copier

Pour les bus, la casse-tête de la distanciation

Pour le routier, il n'y a pas cette contrainte technique. La reprise se fera dès le lundi 11 pour les liaisons interurbaines, soit un millier de cars en circulation quotidiennement en Occitanie. Le 12 mai pour les scolaires, 4.000 cars sur la région. C'est le principal objet d'inquiétude pour les élus.

"Sur un car de neuf places, ça veut dire qu'on ne transporte que deux ou trois personnes." JL Gibelin Copier

Ce n’est pas le port du masque qui pose problème : les petits de maternelle et primaire en sont dispensés. La Région met des masques à disposition des chauffeurs et promet d’en avoir en réserve au cas où l’Éducation nationale n’en donne pas aux élèves, collégiens et lycéens.

Il y aura également des distributeurs fixes de gel hydroalcoolique à l'intérieur des bus. "Mais s’il nous faut aussi la distanciation, ça amène des situations compliquées."

"Une place sur deux, explique Jean-Luc Gibelin, voire un mètre d’espace entre les enfants nous amène à des conditions très restreintes. Sur un car de neuf places, cela veut dire que l'on ne transporte que deux ou trois personnes. Ce n’est pas tenable si, sur ce trajet là, il y a quatre enfants à amener. Comment on fait ? Et nous n’avons évidemment pas la possibilité, d’ici le 11 mai, d’acheter des cars supplémentaires, qui ne sont de toute façon pas disponibles."

"Je n'ai toujours pas reçu le guide des bonnes pratiques annoncé par le ministère mais s’il est aussi casse-tête que pour l’Éducation nationale pour la réouverture des primaires et maternelles, je crains le pire, franchement."

"Il est important de modifier les contraintes". JL Gibelin Copier

"Et si le conducteur arrive à l’école, et qu'on lui dit "ha ba non lui on le prend pas ?" Il fait quoi ?"

"La montée devra apparemment se faire par l’arrière pour qu’il n’y ait pas de contact avec le chauffeur. Très bien. Mais alors comment le chauffeur peut-il contrôler que tout le monde a son masque ? Comment le transporteur qui arrive à l’arrêt va-t-il savoir que les enfants qui sont là sont bien ceux qui sont attendus à l’école ? Ou il arrive à l’arrêt et il y a deux enfant,s mais il n’a plus de place ? Il fait quoi ? Pour l’instant il y a beaucoup plus de questions que de réponses…"

L'absentéisme

Dernière inconnue, une de plus : l'absentéisme des conducteurs. "Cela vaut pour les ferroviaires comme pour les routiers. L'absence pour raisons médicales sera limitée car nous ne sommes pas une région très impactée par le Covid-19. Par contre, il y a la question de l'école, la garde des enfants. Les réouvertures d'écoles restent très limitées et donc les parents aujourd'hui ne savent pas si leur enfant sera pris ou pas. Nous n'avons pas de lisibilité sur l'impact que cela aura sur les conducteurs et conductrices".