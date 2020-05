Déconfinement : des syndicats déposent un préavis de grève pour les instituteurs parisiens

Ce n'est pas un appel à la grève mais un préavis de précaution. La FSU et le SNUIPP 75, syndicats d'enseignants à Paris ont déposé un préavis pour lundi 11 mai, jour de réouverture et de pré-rentrée des instituteurs dans les écoles françaises et parisiennes, après un mois et demi de confinement, lié à la crise du coronavirus. Un préavis jusqu'aux vacances scolaires d'été précise même le syndicat sur sa page Facebook.

Ainsi, les enseignants qui ne voudraient pas reprendre les cours seront couverts. Car les professeurs pourront difficilement faire valoir leur droit de retrait. Ils sont pourtant nombreux à estimer que les préconisations sanitaires du ministère de l'Education sont matériellement difficiles à mettre en place.

Le syndicat SNUIPP a déposé un préavis de grève. - Facebook.

La version définitive du protocole sanitaire pour les écoles maternelles et élémentaires, qui doivent rouvrir le 11 mai "sur la base du volontariat", a été mise en ligne lundi sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Un protocole qui s'inspire largement des préconisations du conseil scientifique et dont l'objectif est de "limiter les croisements entre élèves de classes différentes ou de niveaux différents".

Pour cela les enfants devront notamment se tenir à distance. Les bureaux des écoliers seront par exemple espacés d'au moins un mètre et les adultes porter des masques.