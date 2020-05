Déconfinement et reprise d'activités sportives : le Tennis Club Dijonnais s'adapte et fait le plein

A défaut de regarder Roland-Garros à la télévision, les passionné.e.s de tennis peuvent à nouveau pratiquer mais seulement en extérieur, en mode loisir et en simple uniquement. Mais c'est déjà suffisant pour satisfaire tous les pratiquants qui rongeaient leur frein. A Dijon, le Tennis Club Dijonnais (TCD), a pu rouvrir ses courts extérieurs boulevard Lattre de Tassigny. Une réouverture programmée initialement le 12 mai mais reportée d'une semaine en raison des fortes pluies. Alors ce jeudi de l'Ascension, le planning des onze courts extérieurs est plein.

Pratique autorisée mais avec quelques contraintes

Plusieurs mesures ont été mises en place explique le directeur du club, Fabrice Bobin, "il y a un accès limité uniquement aux joueurs, on ne peut pas jouer en double mais seulement en simple et la plus grande contrainte c'est de différencier les balles pour les joueurs." Pas de banc non plus sur le terrain, et pas accueil sur le site "pour éviter de stationner sur le site et ainsi multiplier les désinfections", précise le directeur du TCD

Fabrice Bobin, le directeur du TCD, ce jeudi 21 mai, devant les courts extérieurs du club boulevard Lattre de Tassigny à Dijon © Radio France - Stéphanie Perenon

"Malgré ces contraintes, les joueurs piaffaient d'impatience de retrouver les terrains" Fabrice Bobin le directeur du TCD

Chacun ses balles ? Ce n'est pas un problème pour Corinne et Cyril, qui sortent d"une heure de jeu sous le soleil, "ça fait tellement du bien de revenir, c'est un vrai régal de rejouer, même avec cette petite contrainte."

Corinne et Cyril, heureux de se retrouver pour une partie de tennis même les nouvelles contraintes sanitaires © Radio France - Stéphanie Perenon

Eux ont choisi d'avoir des balles de marque différente pour ne pas se tromper, et finalement c'est même un avantage sourit Corinne, "on a plus de balles sur le terrain et on passe moins de temps à les ramasser." Autre avantage ajoute Cyril, pour qui c'est la première vraie sortie sportive en trois mois" le temps de trouver ses balles, on a plus de temps pour récupérer!"

Didier a marqué ses balles au feutre pour bien les différencier de celles de son adversaire du jour © Radio France - Stéphanie Perenon

Sur le court d'à côté, le match amical se termine entre Jérôme et Didier, "c'est que du bonheur", pour les deux joueurs qui retrouvaient le terrain pour la première fois depuis deux mois. Chacun avec leurs balles, marquées de leurs initiales au feutre. Ni l'un ni l'autre n'y a vu un problème, D'ailleurs ils ont déjà réservé pour la semaine prochaine, "il faudra s'habituer, c'est comme pour le reste."

Une fréquentation plus importante attendue

"Il y a un engouement pour la reprise de l'activité tennis", précise Fabrice Bobin, "car c'est normalement la période des matches par équipes et puis "On s'attend à une fréquentation plus importante que d'habitude car certains clubs n'ont pas encore rouvert et d'autres n'ont pas de structures extérieures." Mais avec onze courts, le TCD devrait pouvoir y faire face.

Solidarité des pratiquants vis-à-vis du club

Le club a choix de ne pas rembourser les courts jeunes et adultes. En contrepartie des séances qui n'ont pas été données, "nous proposons de venir jouer plus fréquemment ou gratuitement pour ceux qui n'étaient pas cotisants", poursuit Fabrice Bobin. La survie du club était en jeu, "comme de nombreux clubs associatifs à Dijon, on n'existerait plus si on avait dû rembourser car on a d'importants frais fixes mais aussi les emplois avec nos moniteurs à qui on a maintenu le salaire pendant la période."