Déconfinement : le Vaucluse reste en vert, ce qui nous attend à partir du 11 mai

Le Premier ministre Edouard Philippe a fait un point sur la préparation du déconfinement à partir du 11 mai, ce jeudi. Le Vaucluse et les autres départements de Paca restent en vert donc bénéficieront d'un déconfinement plus souple.

La nouvelle carte de déconfinement dévoilée par Edouard Philippe ce jeudi classe les départements français en deux catégories, rouge et vert, en fonction de trois facteurs : la circulation active du virus, la tension hospitalière dans le territoire et les taux de couverture des besoins en tests estimés au 11 mai.

Un déconfinement plus souple dans les départements en vert

À partir du 11 mai, les départements en vert pourront organiser un déconfinement plus large que les départements restés en rouge. Ces catégories vert et rouge conditionneront, pour le 11 mai, le niveau de relâchement des restrictions mises en œuvre depuis le 17 mars. Le Vaucluse fait partie avec tous les départements de Paca de ceux qui restent en vert, le déconfinement y sera plus souple.

Dans les départements qui resteront verts dans trois semaines, le 2 juin, on pourra aller plus loin pour lever certaines restrictions, a notamment annoncé Edouard Philippe.

Vers une réouverture des collèges à partir du 18 mai

Les collèges pourront rouvrir le 18 mai dans les départements verts, a annoncé Edouard Philippe. Du côté du primaire, 80 à 87% des écoles seront ouvertes la semaine prochaine partout en France. Plus d'un million d'élèves seront accueillis par 130.000 professeurs. En Vaucluse, chaque commune a fixé son calendrier d'ouverture des classes, certaines dès le 12 mai, comme Camaret ou Villeneuve-lez-Avignon, d'autres seulement à partir du 18 mai, comme Vaison-la-Romaine et Vedène.

Des masques obligatoires dans les transports

Le port du masque sera obligatoire pour les plus de 11 ans dans les gares, les trains et les transports en commun. Christophe Castaner a confirmé le maintien de la limite des 100 km, mesurée à vol d'oiseau, pour se déplacer à partir de lundi, sauf pour ceux qui ne quittent pas leur département. Et pour les trajets de plus de 100 km, une nouvelle attestation sera nécessaire. Les contrevenants seront sanctionnés d'une amende de 135 euros.

À noter, concernant les frontières, que les restrictions s'appliquent "jusqu'au 15 juin au moins" avec les pays européens, et la fermeture est maintenue avec les autres pays, a indiqué Christophe Castaner.

Les commerces rouvrent à partir de lundi

Le ministre de l'Economie a confirmé que le 11 mai, tous les commerces sauf les bars et les restaurants vont rouvrir. Finalement, les centres commerciaux de plus de 40.000 m2 pourront également accueillir à nouveau leurs clients, sauf en Ile-de-France.

A l'échelle nationale, 400.000 entreprises vont rouvrir lundi, représentant 875.000 salariés. "Nous pouvons viser une quasi-complète reprise de l'activité économique à la fin du mois", a estimé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

Plages et lacs pourront être autorisés par les préfets

Les plages et lacs resteront fermés, mais les préfets pourront en autoriser l'accès sur demande des maires, au cas par cas. Le ministre de l'Intérieur a expliqué qu'ils "devront s'assurer de l'application de la distanciation physique."