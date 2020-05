Déconfinement : le village franco-espagnol du Perthus pris d'assaut par les fumeurs

Est-ce vraiment raisonnable? En ce premier jour de déconfinement, plusieurs milliers d'acheteurs français ont pris d'assaut le petit village du Perthus à la frontière entre la France et la Catalogne. Il s'agit pour la plupart de fumeurs qui attendaient le déconfinement pour venir acheter des cigarettes espagnoles moins chères. La frontière avec l'Espagne est fermée, mais la particularité du village du Perthus permet un accès aux magasins espagnols, sans passer le poste-frontière.

Peu de respect des gestes barrières

Avec le déconfinement, les Français ont la possibilité de parcourir 100 kilomètres autour de leur domicile. Ce lundi matin, ce sont donc des fumeurs venus de Perpignan et de toutes les Pyrénées-Orientales, mais aussi de plus loin dans l'Aude qui sont venus faire le plein de cigarettes espagnoles. De longues files de plusieurs centaines de mètres se sont formées devant les bureaux de tabac espagnols. Des acheteurs, parfois très proches les uns des autres, qui avaient semble-t-il oublié les gestes barrières et les conditions sanitaires.