Déconfinement : le zoo de La Flèche rouvre ses portes au public ce mercredi

" On attendait cette réouverture avec impatience". Céline Talineau, la directrice du zoo de la Flèche ne cache pas son soulagement. Fermé depuis le 15 mars, le parc animalier reçoit ses premiers visiteurs après deux mois très difficiles pour le chiffre d'affaire comme pour les salariés.

4000 visiteurs maximum et pas de spectacles

Pour avoir l'autorisation d'ouvrir, le zoo de La Flèche a du mettre en place un protocole sanitaire très strict. " Nous avons mis des marquages au sol pour marquer la distanciation sociale près des enclos; des adhésifs sur les vitres pour éviter que les visiteurs les touchent. Il y aura du gel hydroalcoolique tout au long du parcours avec des panneaux détaillant l’ensemble des mesures de prévention contre le Covid-19 " détaille Céline Talineau. Pour éviter tout rassemblement, les spectacles et les animations sont annulés jusqu'à nouvel ordre. Les espaces de jeux sont interdits aux enfants et le restaurant principal restera fermé. Il n'y a pas en revanche de sens de visite." Nous avons quand même un parc de 18 hectares et plus de 5 km de parcours, ce qui permet de circuler dans les allées en toute fluidité". La directrice du zoo envisage de limiter la jauge à 4000 visiteurs par jour soit environ la moitié de l'affluence maximale du parc.

35 % de chiffres d'affaire en moins pour une perte estimée à 4 millions d'euros

Ces deux mois de confinement ont coûté cher au zoo. " C'est environ 35 % de chiffre d'affaire en moins soit 4 millions d'euros de perte" note Céline Talineau. " Et ce n'est qu'une estimation car ces pertes pourraient s'accroître. On sait par exemple qu'au mois de juin les scolaires et les groupes ne viendront pas. Et puis on manque encore de visibilité sur la fréquentation cet été. Donc peut-être qu'à la fin de la saison nous serons à 40 ou 50% de chiffre d'affaire en moins". Pendant ces deux mois de fermeture, le zoo de la Flèche a du se réorganiser. 80 des cent salariés ont été mis au chômage partiel. Le reste a poursuivi le travail dans le parc pour nourrir et soigner les animaux.

Le tournage d'une saison au zoo va reprendre

L'an passé le zoo de la Flèche a reçu 410 000 visiteurs soit 30 000 de plus qu'en 2018. Une hausse qui s'explique notamment par l'énorme succès d'une saison au zoo. Cette série, diffusée sur France 4, met en scène la vie du parc animalier sarthois. Le tournage de la 13e saison devait débuter au printemps. " Le tournage avait même redémarré. L'équipe était arrivée une semaine avant le confinement" explique Céline Talineau. " Le matériel est encore chez nous. Donc on attend que l'équipe de tournage puisse reprendre son travail car là aussi il y a des contraintes sanitaires mais ce qui est sûr, c'est que le tournage n'est pas remis en cause. Il va reprendre le plus vite possible."

Le Zoo de La Flèche est ouvert de 10 heures à 18 heures en semaine et jusqu'à 19 heures les week end et jours feriés.