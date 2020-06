Déconfinement : les accueils périscolaires rouvrent ce lundi à Montpellier

Les parents sont de plus en plus nombreux à reprendre leur activité professionnelle, et par conséquent les enfants sont de plus en plus nombreux à retourner à l'école. En réponse, la mairie de Montpellier rouvre les accueils périscolaires et extrascolaires. À partir du lundi 8 juin, la reprise des accueils du matin et du soir à l'école sera réalisée selon les modalités habituelles pour les enfants disposant d’une carte Presto. L'accueil sera payant, et sans réservation.

Accueil du matin : de 7h45 à 8h30/45

Accueil du soir : de 17h30 à 18h30

Reprise partielle des centres de loisir

Les centres de loisir municipaux suivants rouvrent à partir du mercredi 17 juin :

ALSH Cité Mion (écoles Brel/Signoret)

ALSH Aiguelongue (écoles Freud/Camoens)

ALSH Oxford (écoles Roosvelt/Van gogh)

ALSH Savary (écoles Savary/Boucher)

ALSH Astérix (domaine de Grammont)

Réservations possibles à partir du jeudi 11 juin auprès des responsables. Les places seront limitées afin de respecter le protocole sanitaire. La priorité sera donnée aux familles pouvant présenter un justificatif employeur.

Ouverts cet été

Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2020 pourront se faire également à partir du 11 juin. En attendant les centres de loisirs ouvriront pour l'été à partir du 6 juillet. Là encore les places seront limitées pour des raisons sanitaires. Adresses et contacts des centres de loisir sont sur le site de la mairie de Montpellier. Les inscriptions pour la rentrée scolaire pourront se faire également à partir du 11 juin.