La préfecture du Calvados autorise depuis le mercredi 20 mai les activités nautiques et de plaisance sur tous les cours d'eau intérieurs du département tout comme au départ des ports de Caen, d'Isigny-sur-mer, de Port-en-Bessin-Huppain, Courseulles et Merville-Franceville.

Déconfinement : les activités nautiques et de plaisance autorisées à grande échelle dans le Calvados

Les activités nautiques et de plaisance sont de nouveau autorisées sur tous les cours d'eau intérieurs du Calvados et dans plusieurs ports du département. Décision de la préfecture après demandes des maires. Sont concernés les ports de Caen, d'Isigny-sur-mer, de Port-en-Bessin-Huppain, Courseulles et Merville-Franceville. D'autres ports avaient déjà eu cette autorisation comme à Ouistreham ou Dives-Cabourg-Houlgate.