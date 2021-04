Déconfinement : les annonces d'Emmanuel Macron "sont une insulte au monde hospitalier"

Emmanuel Macron annonce dans la presse quotidienne régionale le calendrier du déconfinement. Un déconfinement entre quatre phases, dès ce lundi, avec une levée des restrictions de déplacement. Si ces annonces sont accueillies avec beaucoup de soulagement et d'optimisme par les commerçants, les restaurateurs et les professionnels du spectacle, à l'hôpital on s'inquiète.

Encore 300 morts du Covid-19 ces dernières 24 heures

Il y a encore 5 804 personnes dans les services de réanimation, selon les chiffres de Santé publique France. Et plus de 300 personnes sont mortes du Covid-19 ces dernières 24 heures. "Ce qui est choquant, c'est la malhonnêteté", écrit sur Twitter le professeur Guillaume Thiéry, du CHU de Saint-Étienne. "Dire on déconfine parce que tout va bien, c'est un mensonge et une insulte au monde hospitalier."