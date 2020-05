Déconfinement : les annonces du préfet des Pyrénées Atlantiques

Durant une demi-heure mardi matin le préfet des Pyrénées Atlantiques Eric Spitz a précisé une somme de détails sur la préparation du dé-confinement en date du 11 mai.

Le bilan sanitaire du confinement

Tout d'abord, il n’y a plus que cinq personnes qui se trouvent dans les services réanimation du département (3 à Bayonne et 2 à Pau).

Sur les dix patients atteints par le coronavirus et provenant du grand Est et accueillis dans les Pyrénées Atlantiques neuf sont sortis d'affaire et ont pu retourner chez eux à Nancy. Durant le confinement (entamé le 16 mars dernier) 80 malades du coronavirus ont été hospitalisés dans le département et 33 dans les services de réanimation.

L'intervention du préfet des Pyrénées Atlantiques mardi matin sur France Bleu pays Basque Copier

Ce n'est pas le retour à la normale

Pour Eric Spitz, lundi prochain ne sera pas un retour à la normale "à compter de lundi (11 mai) on va inverser les principes. Le principe c'etait de ne pas sortir sauf exception et à partir de lundi le principe c'est d'aller et de venir sauf exception et les exceptions seront très nombreuses"

En attendant les derniers arbitrages du Président de la République jeudi, le préfet a révélé certaines de ces exceptions.

Première bonne nouvelle, la disparition des attestations à partir du 11 mai. En revanche pour sortir du département il en faudra une.

Les masques seront obligatoires dans les transports en commun. Les commerçants pourront demander à leurs clients d'en porter un.

A propos de la réouverture des grands centres commerciaux du Pays Basque le préfet a reprécisé les choses. Le centre BAB2 d'Anglet fait (selon les chiffres de la commission de sécurité) 38 000 mètres carrés "donc le BAB2 ouvrira" déclare Eric Spitz.

Ensuite l'unique centre "qui pose question" sur la côte c'est Ametzondo Shopping où se trouve IKEA. L'arbitrage n'a pas été encore pris précise le prefet "parce qu'Ikéa a une zone de chalandise qui s'étend très loin et nous on essaie de limiter les déplacements" "peut être qu'on le laissera ouvert en drive" Pour les boutiques d'Ametzondo ? "je souhaite un retour à la normale à l'exception d'Ikéa"